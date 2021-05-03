【愛妻號】太太拗柴張兆輝大為緊張　與關禮傑聚會堅持當場為妻冰敷傷患

▲ 太太拗柴張兆輝大為緊張，與關禮傑聚會堅持為愛妻冰敷。

張兆輝與太太郭碧妍由1997年結婚至今已經24年，身為型佬的張兆輝因為工作經常要出埠，不過婚後一直零緋聞，堪稱圈中的模範夫妻，他們並育有一對子女。近日張兆輝到廣州拍戲，太太亦有隨行。

張兆輝在工餘攜妻前往與好友關禮傑聚會的期間，張太卻不慎「拗柴」，非常緊張太太的輝哥馬上為愛妻冰敷傷患處。

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▲ 二人結婚24年仍甜蜜如初。（影片截圖）

張太意外扭傷

輝哥張兆輝早前完成隔離，與太太現在身於廣州，為新戲進行拍攝。與太太結婚24年來，二人都非常恩愛，此行張太亦決定跟隨丈夫到廣州工作，照顧他的起居飲食。

日前輝哥相約同樣身在廣州的好友關禮傑碰面，張太亦有在場，不過卻在途中發生意外，張太意外扭傷腳踝，更馬上腫了起來。

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▲ 輝哥與同處廣州的關禮傑相聚。（微博圖片）

愛妻號輝哥見狀大為緊張，到達與關禮傑會面的酒店餐廳後，馬上向餐廳要求一袋冰塊，立即為太太冰敷傷患。

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▲ 緊張太太的輝哥當著關禮傑的面為太太冰敷。（微博圖片）

張太貼出老公照料她的照片，大讚當晚的飯聚安排，但自己卻不幸受傷：「可惜我趴街，差啲斷腳的感覺…雖然很痛，但我見到我的愛人比我更痛、我就不敢說話了。右腳剛好左腳又受傷，我的腳今年犯太歲了…」

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▲ 張太肯定甜進心底裡。（微博圖片）

網民留言大讚輝哥細心，又指張太非常幸福。其實今年三月是二人結婚24周年，育有一子一女的張氏夫婦仍然甜蜜。

輝哥於結婚紀念日在網上分享與太太的舊照，並寫道：「有一種人可以百看不厭，有一種感覺永如初見，我不知道假如不曾與你相遇，我會不會相信緣份，感恩有你陪我老去，是我這輩子最大的幸運。謝謝你給我丈夫的身份，24週年快樂，我的張太太。」

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輝哥與太太於1997年結婚，婚後輝哥打本給老婆創立美容生意，原本只是一間小小的美容院，後來生意愈做愈好，「醫之美」的批發生意遍佈美加及東南亞。

近年輝哥雖然要往返中港工作，但他非常有信心能夠維繫夫妻感情，他曾表示將家庭放首位：「每次收工我就找老婆傾偈，我們日日都好新鮮，兩個人的關係要有心去維繫。」

▲ 輝哥非常疼愛一對子女。（Facebook圖片）

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