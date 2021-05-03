【寄生蟲】兩名男子愛食魚生醉蝦風乾牛肉　長期頭痛揭腦內寄生蟲多如「芝麻餅」

▲ 兩名男子長期頭痛，愛食魚生、醉蝦及風乾牛肉，揭腦內長滿寄生蟲。

進食未熟食物有風險！內地兩名男子因愛食魚生、醉蝦及風乾牛肉等，導致腦內出現寄生蟲，其中一名的寄生蟲更多如「芝麻餅」，令人震驚。

綜合內媒報道，成都一名30歲男子小胡經常覺得頭痛。在長達半個月的疼痛後，他到醫院求診，經檢查發現腦內有3個寄生蟲病灶。原來，小胡在頭痛前曾經吃過幾次魚生，平時也愛食螺螄及醉蝦。

另外，一名40歲的張先生持續頭痛了1個月，起初只要一頭痛就會食止痛藥，但後來發現就算加大藥量，止痛效果也越來越差，於是求診。結果他的腦內同樣發現密密麻麻的寄生蟲，醫生指：「看起來就像一塊芝麻餅。」

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據悉，張先生長年以來都有吃「犛牛肉乾」的習慣，即是風乾、未經過煮熟的牛肉乾。結果，寄生蟲蟲卵反復多次進入他的體內，導致腦內長滿寄生蟲。

神經內科主任醫生宋曉徵表示，寄生在2人腦內的是囊蟲，屬豬肉絛蟲的幼蟲。豬肉絛蟲為常見的人體寄生絛蟲，當人誤食生或未煮熟的含絛蟲蟲卵的肉類後，人體胃酸不能殺死蟲卵，這些卵便開始在人體消化道內發育。最終，隨血液循環進入腦部、肝臟等，引起相應疾病。

如不去除腦內寄生蟲，可誘發癲癇、視神經受損等問題。而且，一般的鹽、辣椒、料酒是無法殺死食物中寄生蟲蟲卵，所以建議大眾別在食未熟肉類、魚生、醉蝦，應將食物徹底煮熟。

預防食物中的寄生蟲

根據衞生防護中心指引，市民應保持良好的個人和食物衞生：

經常保持雙手清潔，尤其在處理食物或進食前，以及如廁後

從衞生和可靠的地方購買新鮮食物，不要光顧無牌小販

避免進食高危食物，例如生的或未經煮熟的肉類，特別是牛肉、豬肉及魚肉

食物應徹底清洗

確保所有食物徹底煮熟才可進食，尤其是以燒烤或火鍋方式烹煮食物

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責任編輯：羅嘉欣