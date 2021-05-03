【意大利珠寶】Annamaria Cammilli展示獨門煉金術　成功研發8種色澤黃金而成名

▲ Annamaria Cammilli展示意國煉金術，成功研發8種色澤黃金而成名。（景福提供）

作為本地珠寶界代表之一的景福，除了自家的創作，亦會透過masterpiece by king fook專門店，從歐洲各地引入知名的珠寶品牌，讓大家可以接觸到富創意亦傳承著傳統頂尖工藝的珠寶項目，來自意大利的Annamaria Cammilli就是其中例子。

▲ Velaa外形的輕柔黃金波紋，令人聯想到沙丘被微風吹拂的狀態，當中夾雜著一層美鑽，更顯高貴。（戒指$27,600、手鐲$79,600、耳環$33,500）（景福提供）

以佛羅倫斯為基地的意大利珠寶品牌Annamaria Cammilli，由畫家及雕塑家Annamaria Cammilli於1983年創立。創辦人Annamaria丈夫的家族，早在高祖父那一輩已經營珠寶生意，代代相傳，Annamaria不但受到家族對珠寶製作熱情的薰陶，更深受這個文藝復興搖籃的創作氛圍影響，因此自家品牌的首飾創作亦充滿典雅氣息，並以細膩的立體設計而聞名。

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而首飾的塑形是先由經驗豐富的工匠以蠟倒模，再以歷史悠久的脫蠟法生動呈現。光滑與閃爍交替的特別修飾效果，加上經多年研究而成、擁有8種色澤的黃金，更成為了品牌的獨門秘技，除了設計師的出色意念，品牌別樹一格的首飾亦有賴一群經驗老到的意大利金匠來成就。

全新系列Regina，以貴金屬來展現流麗的線條及層次感，靈感擷取自靈動起伏的流水，加上特別的拋光及磨砂修飾，令如絲般順滑的各色黃金與鑲飾於邊緣的閃爍鑽石互相輝映；此外，Dune及Velaa系列的造工亦帶出異曲同工之妙，獨特不規則的設計幻化成不斷重複卻有條不紊的純粹線條，而空間感是這個全新創意概念系列的主要元素，閃爍的美鑽，加上拋光與緞面交替的黃金表面，令珠寶的璀璨度進一步昇華。

產品查詢︰masterpiece by king fook（2530 0550）

記者︰梁靜詩