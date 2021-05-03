【手捲煙】林家棟撐陳健朗當電影導演　獲邀多個影展參展揚威海外

▲ 《手捲煙》

林家棟主演、《嘆息橋》演員陳健朗首部執導電影《手捲煙》，繼囊括第57屆金馬獎7項重要提名後，先後被選為金馬影展閉幕電影以及香港亞洲電影節開幕電影。

早前亦獲邀參選第16屆大阪亞洲電影節，是其中一部代表香港的電影作全日本首度放映，此外，《手捲煙》更獲第9屆新加坡華語電影節選為開幕電影。

環繞亞洲各地後，《手捲煙》將正式回歸本土，在6月17日於香港公映，並更率先於4月30舉行了一場全港獨家優先場，以饗影迷。



《手捲煙》是第四屆首部劇情電影計劃的大專組得獎項目，新晉導演陳健朗用盡心思經營，去年已經完成這部處女作，卻經歷香港戲院停業的波折，其後橫越台灣、日本與新加坡各地參展。

如今影片落實將於在香港上映，導演陳健朗稱：「《手捲煙》這條船在不同地方遊歷後，終於回到原生地—香港。在這艱難的日子下，能和觀眾見面是一件萬幸的事。」



《手捲煙》除有影帝林家棟任男主角外，更有一眾好戲之人參演，包括憑《叔叔》獲得香港電影金像獎影帝殊榮的太保、《翠絲》最佳男配角袁富華、《踏血尋梅》金馬金像最佳男配角白只，以及錢小豪、周祉君、何華超、朱栢謙、杜燕歌等實力演員。

而首次出演電影即與影帝林家棟對戲的南亞裔演員Bipin Karma毫不怯場、表現令人驚喜。