【2021母親節】舊英式粉嶺裁判法院　母親節化身「媽ket周末市集」買親子3D相架

▲ 舊英式粉嶺裁判法院現為香港青年協會領袖學院， 母親節則化身為「媽ket周末市集」。(相片來源︰香港青年協會領袖學院)

周末就是母親節，作為子女不如化為親子樂，與媽媽一起籍「手作」來體驗一家人的默契。香港青年協會領袖學院在5月8日至9日舉行「媽ket」母親節周末市集，以佳節表達孝意。

這「媽ket」搜羅各類型的工藝和設計，與可與媽媽揀選心水禮物，包括親子3D相架、有機肥皂、文青手作等，並可參加香水工作坊及唇膏工作坊。

▲ 「媽ket」搜羅各類型的工藝和設計，包括這親子3D相架。(相片來源︰香港青年協會領袖學院fb)

其他活動有「藝術介入SEN的巴士」，它與賽馬會與小童群益會合作，將一架舊巴士化身為圖書角，放著各書藉玩意讓SEN（特殊教育需要）兒童閱讀，另外《企鵝皮拉爾和幾個小故事》展覽則放著各式繪本，親子共讀最是合適。

▲ 媽ket母親節周末市集中還有面繪活動。(相片來源︰香港青年協會領袖學院fb)

▲ 展覽中亦有木雕介紹北區的故事。(相片來源︰香港青年協會領袖學院fb)

香港青年協會領袖學院前身為粉嶺裁判法院，於1961年啟用，為三級歷史建築。「媽ket」還有導賞環節，導賞員會帶領訪客穿梭於法院內不同的角落，了解保育工作，並重溫法院及新界的變遷。導賞團亦會介紹學院的工作，欣賞活化後的法院如何結合了優雅的殖民建築及現代科技元素，充滿趣味。

▲ 舊英式粉嶺裁判法院，充滿建築之美，親子遊最合細意探索。(相片來源︰香港青年協會領袖學院fb)

這領袖學院其實亦有營舍，設有2至12人套房，下榻的同時亦可參加各式活動如手工藝(皮革上的顏色、雜染木藝、捕夢網DIY)、環保系列(自製環保酵素、薯片袋齊變身)等，四人房非假日由$600起，於歷史建築內住宿，當是親子staycation也不錯。

▲ 香港青年協會領袖學院內亦設營舍，四人房非假日由$600起。(相片來源︰香港青年協會領袖學院fb)

媽ket母親節周末市集

日期︰5月8日至9日

地點︰香港青年協會領袖學院

地址︰香港粉嶺馬會道302號

記者︰馮柏偉

