【綠色炸彈】﻿稅務局發逾260萬份個人報稅表　市民最遲6月3日交表

▲ 稅務局發出逾260萬份個人報稅表，市民最遲6月3日交表。（經濟日報資料圖片）

﻿報稅季又到，市民準備收「綠色炸彈」了。稅務局今日（3日）發出逾260萬份2020/2021課稅年度個別人士報稅表，納稅人須於一個月內交回﻿報稅表，換言之即6月3日或之前需要遞交，若透過網上報稅則可自動延期1個月，即自動延至7月3日。

稅務局表示，經營獨資業務人士的交表限期為3個月，即8月3日或之前交表，若網上報稅則自動延至9月3日。

稅務局指，財政司司長於今年《財政預算案》中提出寬減2020/21課稅年度百分之百的薪俸稅、個人入息課稅和利得稅，每宗個案以1萬元為上限，並已獲立法會通過落實，納稅人只需如常填報2020/21課稅年度報稅表，稅務局便會在評稅時作出寬減。

▲ 稅務局發出逾260萬份個人報稅表，市民最遲6月3日交表。（經濟日報資料圖片）

稅務局稱，即日至7月2日期間，局方延長電話查詢熱線187 8022的服務時間，以解答納稅人有關報稅的查詢：

星期一至五延長至下午7時

星期六由上午9時至下午1時

星期日及公眾假期休息

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記者：陳曉瑩