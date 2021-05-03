【電話騙案】接中央電訊局來電　7旬婦險被騙900萬

▲ 警方公布2021第一季騙案數字。(陳靜儀攝 )

早前一名居於山頂的90歲富婆遭「假冒官員」電話騙案損失達2.5億元，為本港歷來損失金額最大宗個案，但可能是冰山一角，警方上月中偵破16宗電騙案，共拘捕11人，當中14宗屬假冒官員騙案，16宗案件合共損失1.3億元，單一損失最高6,890萬元。警方指騙徒會拋出不同荒誕理由行騙，而年輕人及長者屬高危受害群組。

現年70歲陳女士上月差點被騙去巨額積蓄900萬元，幸銀行職員機警通知警方，才沒令騙徒得逞。陳女士上月4日接獲自稱是「中央電訊局」人員來電，指其電話號碼涉及宣揚港獨，違反國安法，要求她向長沙公安局解釋，後來「公安」指她銀行戶口涉及洗黑錢，要她開一個新戶口作資產審查，以證明清白。

由於不諳網上理財，陳女士逕自到銀行提款900萬元，銀行職員覺得可疑於是報警。東九龍總區防止罪案辦公室人員及後趕到，身陷騙局的陳女士卻推說是投資用，幸警員鍥而不捨解釋，又千叮萬囑她切勿將網上理財密碼交予任何人，經數天冷靜後，陳女士終醒悟而主動接觸警方，最終沒有造成損失。

陳女士更提及，騙徒為令她上釣，主動向她滙款4萬元，作為購買指定電話及提取銀行定期存款罰款的賠償：

我都奇怪咁快過到數，佢（騙徒）話因為中國政府效率高。

東九龍總區重案組總督察莫子威補充，估計該筆款項並非來自騙徒的荷包，可能是其他受害人受唆使下滙款至陳女士的戶口。

莫又說，同類案件中，往往有不少涉案人士都自稱同是「受害者」，但他強調這並非開脫的理由：「唔會有執法部門聘請你做賊」。

警方指，去年以國安法為由的電話騙案有15宗，受害人年齡介乎17至82歲，損失金額最高達約220萬元。損失金額最大的案件發生於去年8月29日，65歲退休女事主在沙田家中收到電騙，騙徒聲稱當事人違反國安法，需交出網上理財戶口資料以示清白，騙徒於同年9月至10月轉走約220萬元，受害人於同年10月31日報警求助。警方其後僅成功截取到10萬元，該案暫未有人被捕。

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記者：蘇文軒