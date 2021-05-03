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【好人好事】信和集團與明哥展開6個月「愛心飯盒捐贈計劃」 贈逾6萬個餐盒予基層人士

社會 11:42 2021/05/03

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信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光（中）與太太Charis參與「信和友心人」義工活動，派發餐盒予一眾受惠者。

新型冠狀病毒疫情為各行各業帶來前所未有的挑戰，對基層人士影響尤為顯著。信和集團與黃廷方慈善基金聯同多個社區夥伴攜手展開「愛心飯盒捐贈計劃」，預計合共派發逾60,000個熱食營養餐盒予本港有需要人士及家庭。

由4月下旬起，信和酒店廚師團隊及「明哥」陳灼明於深水埗經營的北河同行將製作新鮮營養餐盒，並由集團義工團隊「信和友心人」及社區夥伴派發予本地基層人士和家庭，以及有需要長者。餐盒所提供的食物照顧到受惠者的營養及健康需要，義工亦會把餐盒送到行動不便的長者家中。

信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光表示，明哥和啓愛共融社區中心的Elli都是年度香港精神獎的得獎者，非常尊敬他們以自家力量為基層人士無私奉獻的精神，並深受感動，這份精神與信和集團服務社區的願景不謀而合。

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黃永光更與太太Charis一同到社區派飯，藉五一勞動節向勞工朋友對社會的貢獻致敬，並向前線工作人員送上關懷。二人希望隨著疫苗接種計劃推進，經濟活動回復，情況將會改善，而在這個關鍵時期，我們要團結齊心，共渡難關。

是次計劃的社區夥伴包括為北河(明哥)慈善基金、美差會潮浸服務聯會、民社服務中心、啓愛共融社區中心及國際四方福音會香港教區，服務範圍遍佈九龍及新界，包括新蒲崗、深水埗、土瓜灣、屯門及沙田等多個地區。計劃為期6個月，由4月起至10月底，提供運輸和物流相關的就業機會，同時獲集團義工團隊協助。秉持關懷社群的使命，集團亦鼓勵員工參加「義工服務獎勵計劃」，每年最少一天於辦公時間內參與社區活動。

責任編輯：林卓昕

黃永光 黃廷方 信和 新蒲崗 屯門 土瓜灣 深水埗

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