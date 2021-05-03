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【餐飲優惠】中環世界美酒周Pop up Store　入場讚好FB即送兩款特色酒【內附地址】

休閒消費 11:58 2021/05/03

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熱門 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

中環Inspire Hub 舉行「Cheers Festival 世界美酒週」，場內展出多款美酒及提供即場試飲。(大會提供)

雖然限聚令放寬，但始終不少人避免在外結聚暢飲，但其實只要搜羅了各種特色酒物，即使足不出戶，也能安坐家中與家人，甚至三五知己一同解渴﹗中環Inspire Hub 舉行「Cheers Festival 世界美酒週」，場內展出多款美酒及提供即場試飲，包括台灣得獎手工啤酒、手工蘋果酒、雞尾酒、日本酒、特色威士忌、葡萄酒、香檳等，其中更有市面較少有的有機酒、天然酒及CBD大麻味啤酒，應有盡有，一眾酒迷切勿錯過！

世界美酒週展出展出多款各式各樣美酒 (大會提供)

每位入場人士於指定檔位，更可免費換取至少兩款特色酒，場內優惠包括：

1. Baijiu Society英國釀製白酒手工啤酒買六送六

2. 入場Like指定Facebook專頁，即送台灣得獎 柏克金 黃金拉格啤酒 (BUCKSKIN Munic Helles)

3. 入場Like指定Facebook專頁，即送法國手工蘋果酒

    點擊圖片放大
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「Cheers Festival 世界美酒週」

日期：即日起日至 5月10日 

時間：上午 11 時至下午 9 時

地址：中環皇后大道中 110-116 號永恆商業大廈地下 Inspire Hub

記者：曾嘉善

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