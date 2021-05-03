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【騙案集團】警瓦解犯罪集團　半年洗黑錢逾9億

社會 11:43 2021/05/03

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熱門 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

網絡安全及科技罪案調查科高級警司林焯豪。（陳靜儀攝）

本港騙案趨勢有增無減，去年錄逾1.5萬宗個案，較2019年大幅攀升9成，今年首兩月也錄得2,673宗騙案，較去年同期增加8%。警方總結剛過去的防騙月執法行動，成功瓦解多個詐騙集團，其中有經營網戀騙案的集團，在半年間清洗逾9億元犯罪得益。

網絡安全及科技罪案調查科高級警司林焯豪表示，騙案形式已轉趨網絡化，去年1.5萬宗案件，有近7成屬網上騙案。警方早前瓦解一個活躍於本地的犯罪集團，拘捕9人包括集團骨幹，他們租借工業大廈單位作營運中心，操控多個傀儡戶口進行洗黑錢活動。集團牽涉至少55宗網上情緣及投資騙案，涉款約3,500萬元，又相信集團在過去半年，已清洗超過9億元黑錢。

商業罪案調查科（偽鈔、支援及情報）署理高級警司曾詠詩亦稱，因應疫情影響失業率上升，求職騙案亦增多，由2019年的175宗，增加至去年的332宗。警方上月搗破一個詐騙集團，拘捕6名男女，而受害人多達67名，全部受僱於一間位於九龍灣的裝飾品貿易公司，受聘後即被游說作投資買賣，被騙取合共300萬元，其後更被無理解僱和無法領回薪金。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

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記者：蘇文軒

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