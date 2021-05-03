【百厭惹禍】12歲男童貪玩騎商場扶手電梯　失平衡從2樓墮下跌斷腳

▲ 俄羅斯一名男童疑貪玩爬上商場扶手電梯，結果失平衡從高處墮下，導致腿部骨折。

貪玩釀成意外，俄羅斯一名12歲少年日前到當地商場購物，乘搭扶手電梯往下一層時，貪玩騎上扶手，在騎上去的一瞬間失去平衡，從2樓墮下造成腿部骨折，需送院治理。

綜合外媒報導，事件發生在4月24日，該名少年在事發前靠在扶手電梯入口旁邊，疑為等待騎上扶手的時機。從閉路電視片段可見，少年爬上扶手後，身體向外側傾斜。由於雙腿懸空，他只能靠手部支撐自己，用左手拉着圍欄，試圖把自己拉回扶手電梯內側但不果，終從2樓墮下，發出痛苦慘叫。

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腿部骨折送院治理

有目擊民眾向當地媒體表示，幸好男童不是直接掉落在地面，而是掉落在蔬菜攤檔的帳篷上，不然可能造成更大的傷害。

他墮下後身體不能移動，只能不停叫喊，媽媽見到兒子掉下來後驚慌失措……

少年隨後被送院治理，證實腿部骨折及腦震盪。當地調查委員會將針對商場可能存在的安全漏洞進行調查，同時亦會了解其父母是否有履行管教職責。

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責任編輯：王明芳