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【2021母親節】港麗酒店Staycation套票37折起　Klook母親節限時優惠【內附連結】

休閒消費 12:03 2021/05/03

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熱門 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

港麗酒店住宿套票包27小時入住海景房，以及早午晚下午茶4餐兼入行政貴賓廊。

母親節快到，還未計劃如何慶祝，不妨帶媽媽去嘆下酒店staycation、自助餐或spa。Klook「每日最抵Deal」於每天中午12時推出至少1項精選人氣優惠，5月3日至5日的限時優惠，低至37折起，首推港麗酒店住宿套票、以及唯港薈及Hygge Spa等，另亦有一系列母親節折扣優惠，絕對不容錯過。

5月3日限時優惠必搶香港港麗酒店staycation住宿套票，可以27小時入住海景房，包4餐入行政貴賓廊及送招牌熊仔，低至37折。5月4日為唯港薈staycation，包自助早餐及The Market下午茶，人均$853起。5月5日則有銅鑼灣及尖沙咀Hygge Spa 75分鐘水療體驗，低至37折只需$1,376。

Hygge Spa 75分鐘水療體驗只需$1,376，可以給媽媽鬆一鬆。

此外亦有一精選「母親大人優惠」優惠，如香港四季酒店staycation，入住豪華山景或海景客房，包兩餐及全手工沐浴套裝，低至$3,520；香港帝都酒店2+2 café海鮮自助餐連母親節蛋糕乙個7折起。所有額外優惠會列明「五月最抵Deal」或「母親大人優惠」字眼，名額有限，先到先得。

「五月最抵Deal」詳情：https://bit.ly/2QJPtgr

「母親大人優惠」詳情：https://bit.ly/2QeHpVj

記者：張頌婷

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