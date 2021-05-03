【婆媳關係】奶奶住映灣園涉變種病毒被強制隔離　新抱興奮：爽呀！21日唔使見到佢！

▲ 一名新抱在網上發文，指奶奶須被送往竹篙灣強制隔離21日，自己因此感到開心。

本港4月底出現首宗變種病毒個案，患者是一名居住在東涌映灣園第11座的菲傭。政府其後撤離整棟大廈過千名居民，安排送往檢疫中心進行21日強制隔離。不過有新抱得知奶奶需要被隔離，於網上發文「報喜」，網民對帖文反應兩極。

奶奶被送往竹篙灣隔離新抱感興奮

最近一名新抱在「香港討論區」，以「爽呀！我奶奶住映灣園中招！！！21日唔使見到佢呀！！！！」為題發文，指奶奶和老爺湊巧居住在涉及變種病毒的映灣園悅濤軒第11座，

尋晚聽到話封都諗緊會唔會影響到佢哋，點知老公返到屋企好愁咁話老爺奶奶要隔離檢疫21日，原本應該尋晚就走，但係唔想半夜三更執行李，所以會喺今朝七點前走去竹篙灣隔離…

該名新抱表示，丈夫和其兄弟姊妹正為此煩惱，因為擔心老人家會「住唔慣隔離營」，更憂慮他們會感染新冠肺炎。雖然事主亦為兩老感到擔心，不過同時稱能與奶奶分開感到十分興奮：

我知我好黑心…但係一諗到21日唔使對住奶奶真係好開心

網民反應兩極斥樓主黑心

帖文一出網民反應兩極，有網民表示明白事主心情，「如係我外母，我唔止會開心，仲會開香檳！」、「我都會，開PARTY」；亦有不少人替老人家擔心，另斥事主黑心，「唔好咁黑心啦，話晒都係你老公父母」、「嘩，好似講到想佢有入冇出咁」。點擊查看更多留言：

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責任編輯：王明芳