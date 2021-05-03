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【伙記辦大事】50歲萬綺雯保花樣年華　「蚊蚊」逆齡生長秘密：自信女人最美【多圖】

娛樂 13:38 2021/05/03

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熱門 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

萬綺雯逆齡生長。

TVB劇集《伙記辦大事》由收視福將歐陽震華、美魔女萬綺雯（蚊蚊）和視帝馬德鐘主演。《伙記辦大事》當中50歲的萬綺雯保養得宜，完全看不出歲月的痕跡，引起網民討論。

蚊蚊看不出年過半百。（《伙記辦大事》劇照）

【伙記辦大事】歐陽震華+馬德鐘兩大視帝鬥演技　萬綺雯回歸再拍港劇

18歲選亞姐入行

「蚊蚊」萬綺雯當年中學畢業後，因出眾的外表和42吋長腿，成為婚紗店的兼職模特兒。1989年，18歲的蚊蚊因廣告照被亞洲電視員工相中，力邀參選亞洲小姐。

（網上圖片）

從未出國旅行的蚊蚊，當被告知該屆亞姐會到希臘拍外景，因想體驗坐飛機的感覺，而答應參加比賽，當時18歲的蚊蚊略帶點嬰兒肥，一頭成熟的大曲髮與她稚氣臉龐形成強烈對比。

最後蚊蚊贏得亞軍，同屆冠軍由翁虹奪得，季軍是趙靜儀，還有最上鏡小姐伍詠薇。而蚊蚊入行後亦成為亞洲電視的力捧花旦，在亞視期間代表作分別有《我和殭屍有個約會》及《我和春天有個約會》。

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【伙記辦大事】萬綺雯歐陽震華齊離開TVB　《伙記辦大事》成收視福將蚊蚊Bobby仔告別作

50歲逆天生長

蚊蚊50歲生日時，曾在微博表示：「有人說女人最好的年紀是18歲，不對，我覺得無論是甚麼年齡，當下才是最好的。女人最美的時候，不是18歲的青春，也不是30歲的成熟，而是她永遠都充滿自信的樣子。」

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與歐陽震華拍畢《伙記辦大事》後離巢TVB的蚊蚊，近年主力內地發展。50歲的蚊蚊不時在微博分享招牌長腿的照片，令網民不禁驚歎：「仍然是馬小玲，沒有膠化是非常難得。」、「每個年纪都有吸引人的地方」。

同場加映：樊亦敏訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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