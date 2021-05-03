【育兒貼士】無時無刻吮手指易病從口入　父母應否強行幫BB戒食手指？【附建議方法】

不少父母都會遇過BB吮手指的問題，由其在疫情下，吮手指容易將細菌吃進肚，或會增加感染風險。到底父母該幫孩子戒吮手指嗎？何時戒才合適？

有媽媽曾在討論區分享，1歲多的小朋友由出世幾個月已開始「食手指」，不論是玩玩具、在遊樂場遊玩或睡覺時都會食。如果不讓吮手指，就會發脾氣。甚至開始出現為了吸引媽媽注意、想媽媽抱，而故意吮手指。該媽媽為此感到非常困惑，欲了解應否強行幫孩子戒吮手指。

其實，吸吮是嬰兒與生俱來的本能反應，嬰兒常用口腔探索自己的身體部位，包括手和腳趾，這可能是無意識的。他們也會在肚子餓時吮手指，透過吸吮的動作藉以安撫自己；漸漸演變至緊張、需要安慰或無聊時也吮手指。吮手指是兒童常見的行為習慣，美國兒科學院認為約有一半兒童在四歲前會吮手指。

由於嬰幼兒吮手指通常都會出於無意識或自我安撫，家長無須特意制止或取笑他。隨着孩子長大，他有其他安撫自己的方法及開始介意別人對他的看法，通常這習慣都會在上學階段消失。

但若到4、5歲還經常吮手指，就有機會影響頷骨的形狀和恆齒的排列。當恆齒已長出，吮拇指很用勁或舌頭大力推會造成牙齒變形，導致牙齒咬合不齊或哨牙，影響外貌。

處理方法：

據《衞生署家庭健康服務》，家長用一些強制的方法，如：用袜子套着手或以繩子、膠布綁住手指提醒孩子不要吮，甚或塗苦藥水，孩子都會處於被動狀態，效用較低。

要改變孩子的行為，最重要是他願意改變。如孩子遇到一些情況，如被小朋友取笑而不開心，就會有較大動力去改變；這時便最好利用這些機會去鼓勵他嘗試改變習慣。

家長可簡短清楚地講出不想孩子再吮手指的原因，例如：「媽媽希望你不再吮手指，實在太不衞生了。」保持平靜的態度，切忌用責罵及懲罰。

教孩子用「習慣消除」法，想一些與該行為完全有衝突的動作，當孩子想做該習慣時，提醒他做替代動作，例如：想吮手指時，可叫他像彈琴般擺動手指、捏鼻或用手指數數20次。

孩子成功按捺自己不吮手指一次，可以用貼紙獎勵加上口頭讚賞，並可用行為表記錄，累積數個貼紙可換喜愛的活動作獎賞。

若孩子以吮手指吸引成人的注意，或不服氣下故意對抗，最好的方法是不給他任何注意，即不要看着他或跟他說話，直至他停下該行為才再注意他。堅持使用此方法可令孩子感到無趣而減少該行為。

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責任編輯：王明芳