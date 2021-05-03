【昆蟲出沒】開門驚見巨型飛蟻大軍亂飛　網民嚇壞：睇見都覺得周身痕【附防飛蟻入屋貼士】

▲ 開門驚見巨型飛蟻大軍亂飛，網民嚇壞：「睇見都覺得周身痕」。

天氣潮濕回暖，昆蟲都趁機出沒。台灣最近連日大雨，有當地網民分享影片，表示準備上班時，開門驚見「飛蟻大軍」振翅狂竄，數量驚人，短短9秒的恐怖畫面讓一眾網民都高呼「雞皮疙瘩了」。

近日有網民在Facebook群組「爆怨2公社」分享一短影片，可見樓梯間有數百隻巨型飛蟻在空中亂飛，亦有大量飛蟻滿佈在地面上、牆壁及門口，密密麻麻，場面恐怖，令事主亦不禁表示：

剛要上班遇到這情形，你會？

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帖文一出即引起網民熱議，不少人都留言「噁心」、「頭皮發麻」，表示若遇到類似情況會崩潰，立即請假一天，不敢出門，亦有網民指出，這是俗稱「大水螞蟻」、「大水蟻」的白蟻，建議可把燈關掉，就可以將牠們趕走。點擊下圖看更多網民留言：

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防飛蟻入屋貼士

飛蟻又叫大水蟻，香港蟲害管理學會主席陳澤森早前接受TOPick訪問時指，飛蟻乃繁殖型白蟻，會在雨天長翼後變成飛蟻，飛出巢外交配繁殖。

他提醒，飛蟻有趨光習性，要謝絕飛蟻入屋，除了緊關門窗，或拉上窗簾阻隔光線外，亦可考慮在窗外放一盞燈，並在燈下放一盤水。由於飛蟻有被燈光吸引的特性，如飛蟻看到水中的燈光就會飛入水中，不會被屋內光源吸引以飛入屋；另外亦可使用捕蟲燈，將其放在門窗外亦有同樣效果。

至於飛蟻掉下的翅膀，可用吸塵機將其吸走；亦要注意保持家居環境乾爽，有漏水及潮濕的情況就要盡快處理，飛蟻就不會在家中產卵。他補充，雖然飛蟻本身不為蛀食木材，但如飛蟻入屋後成功產卵，成蟲後的工蟻以食木材維生，因此會對家中木製傢俬造成嚴重傷害。如發現家中已開始有白蟻肆虐的跡象，要盡快找尋專門對付白蟻的滅蟲公司處理。

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責任編輯：羅嘉欣