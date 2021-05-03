【日日媽媽聲】楊卓娜跟繼女立場不同起衝突　「最強繼母」哽咽：她們未必聽我意見【有片】

▲ 楊卓娜講當後母感受。

靚媽楊卓娜在2009年為燈箱大王楊志翹誕下女兒楊舒然，跟老公計劃今年才正式簽紙的楊卓娜，一直視兩名繼女如己出，3名女兒與媽媽關係要好，不過在日前一集《日日媽媽聲》，「最強繼母」楊卓娜卻為母女感係而感觸。

「廣告燈箱大王」楊志翹早年喪妻，當年楊卓娜為楊的前妻所生兩名女兒擔任手工藝老師，而跟楊志翹結緣，相戀以來一直把兩女視為己出，而兩名繼女亦早已稱楊卓娜為媽媽。

▲ 楊卓娜跟「燈箱大王」楊志翹十分恩愛。（取自IG）

【最強繼母】跟「燈箱大王」誕女11年未曾註冊 楊卓娜今年終有婚期：佢成日求婚

她跟楊志翹09年誕下女兒楊舒然，當妹妹出生後，三姊妹亦非常友好，一家五口樂也融融，楊卓娜早前亦透露原來跟楊志翹一直未有簽紙，計劃今年內才正式完婚。

楊卓娜跟張達倫前晚亮相《日日媽媽聲》中，跟余安安、陳凱琳、羅敏莊分享當後父母的心法。

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代入女兒立場溝通

楊卓娜坦言繼女近年踏入青春期，加上正值感情萌芽，有時未識分辨及篩選意見時，楊卓娜稱：「有時遇著在父母眼中不是太適合的人選，便會跟家庭有好大衝突。」她很感謝女兒生母的的哥哥（即其舅父）常作開導，一家人齊心去幫小朋友面對成長困惱。

陳凱琳指外間讚楊卓娜對3名女兒一視同仁，楊卻指自己有時也會很惡，會好高音好大聲地跟女兒訓示。

楊卓娜稱：「好多時很難用我的立場告訴她們：『我唔鍾意你哋咁做』，只能代入她們媽媽角色：『如果你媽咪係咁樣你，會點點呢』。」

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楊卓娜說著也哽咽：「因為跟大的兩個女兒發生衝突，我心都好難過。」余安安問是否會覺得自己做得不好，楊卓娜則稱：「不會這樣想，只想到如由我的身份去講，繼女未必好快接受我的意見，所以會代入問她們若生母仍在生，她們會怎樣。」

張達倫視繼女如女友

節目中，張達倫也分享當後父的感受，坦言可能擔心繼女會有想法，故更加溺愛，甚至自己兒子出世後，覺得更要多關心女兒，幸好大女十分懂事。

張達倫又笑言最初追求太太時，像要追多個女生，送花給太太，也要送多支給女兒。

同場加映：楊卓娜訪問