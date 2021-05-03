【SEN孩子】發掘過度活躍子女潛能成游泳健將　全職媽媽：孩子不一定要讀大學

▲ Creamy陪兩名過度活躍的孩子走過難行的路，選擇當全職媽媽的她悉心栽培孩子，只求他們品格高尚，活得開心。

今年就讀中三的重之及中一的重宥，小學時已被診斷有過度活躍及讀寫障礙問題，默書考試拿10分以下是家常便飯。媽媽Creamy口中形容孩子不時出現的「醜事」包括無故在課堂上舔同學、舔iPad……全職照顧兩名非常子女的Creamy坦言曾經過心力交瘁的日子。升中後兄妹二人情況漸入佳境，Creamy陪孩子走過難行的路，選擇當全職媽媽的她悉心栽培孩子，只求他們品格高尚，活得開心。

▲ Creamy深明並非每個孩子都是讀書的材料，反而栽培子女的品格和興趣發展更為重要。她又謂家庭教育對孩子的成長也不忽視。（受訪者提供）

回帶至小學時期的重之和重宥，不約而同經醫生診斷有過度活躍症及有讀寫障礙問題。

試過帶他們去燒烤，場地有大型吹氣裝置突然漏氣倒塌下來，原來是兩兄妹通力合作替人家去放氣。

其他「傑作」還包括在商場閒逛，穿得好端端的拖鞋突然飛脫，跌落在路人面前......至於學業成績更不消提，考試默書成績經常都徘徊在0至10分之間，學期考試名列尾二、三也是平常事。

▲ 兩兄妹感情要好，踏上中學同樣相親相愛。（受訪者提供）

堅拒吃藥靠游水成學界冠軍

當時醫生有提議過要兩兄妹吃藥，但我跟丈夫都不太贊成，不想孩子長期服藥，擔心長遠會有何副作用。當我們決定不用藥後，醫生方面便沒有再跟進。

決定不吃藥控制後，Creamy全心照顧兩名子女。

平日要多注意他們的飲食，例如當他們吃了糖份高的食物便會容易表現hyper，因此上堂前不要給他們吃蛋糕等甜品。

▲ 要照顧同樣有過度活躍及讀寫障礙問題的重之和重宥，Creamy坦言曾有過心力交瘁的時期。（受訪者提供）

Creamy明白孩子不是讀書的材料，也從沒在學業成績上催迫他們，反而不斷發掘孩子的其他可能，只要他們有興趣的，都讓他們去試。其中兩兄妹都熱愛游水，Creamy從少便讓孩子參加游泳班。

只要他們有興趣便讓他們多參與，基本哥哥每天都會操水，只是疫情期間無奈暫停。

運動能夠幫助二人消耗更多力量，人也會較前定下來。事實上，兩兄妹也沒有令爸媽失望，在游泳方面都表現出色，哥哥重之是大埔區學界冠軍，妹妹重宥也多次名列三甲。

▲ 妹妹重宥的游泳成績也不亞於哥哥，多次名列三甲。（被訪者提供）

培養品格更重要

除了游泳，兩兄妹的嗜好和活動也多多，Creamy除了早年讓哥哥參加大型的話戲演出之外，哥哥重之近年又愛上了踢踺，並且代表學校參加比賽，Creamy同樣支持。

現在踢踺集訓大約一星期一次，由早上點開始，難得哥哥自動自覺起床，又會自行備專用的鞋子等等，看到他這麼用心，我當然會支持。

至於妹妹重宥，近期則愛上日本文化，對於日本動漫尤其熱愛。

她會上YouTube自學日文，當她要求學習畫日本漫畫時，我也會讓她跟老師學習。

▲ 哥哥重之對軍事器械等方面有興趣，Creamy也鼓勵他向這方面多接觸和了解。（受訪者提供）

孩子不一定要讀大學

Creamy安排孩子自由發揮，參加自己喜歡的活動，但在香港成長的小朋友，始終逃不過學業上的追趕與比較，難得媽媽Creamy有自己的一套，只想孩子健康快樂成長。現在重之及重宥於區內一所band 3學校就讀，Creamy欣賞學校校風良好，對於有過度活躍及讀寫障礙問題的學生也很接納和體諒。

這間也是哥哥心儀的學校，校風很好，老師很接受他們這類學生，他們反而會跟家長說如果孩子不是讀書的專長，不要迫孩子讀書，又鼓勵家長栽培孩子其他方面發展。

對此，Creamy跟丈夫也十分認同。

我不會要求孩子一定要考入band 1學校，也不一定要他們讀大學。孩子應該有他們開心的童年，出來社會工作已經好辛苦，我會集中栽培他們的堅強，現在許多小朋友都輸不起，我反而在他們的堅強和自理能力栽培他們多一點，以及摸索一下他們喜歡甚麼。如果你們想做其他事情的，或者想學其他東西做學徒也好，我們也會支持。最重要他們喜歡做肯捱，很多東西都是要由低做起。

▲ 近年兩兄妹愛上照顧貓BB，從中除了協助建立他們的同理心外，也學習到一些照顧毛孩的知識。（受訪者提供）

寵物助安撫情緒

Creamy要照顧一家四口已經不簡單，細問之下原來她的家該是一家14口才對，因為他們總只飼養了三狗七貓。Creamy表示，打從重之在媽媽的肚子裏，家中已經開始飼養兩隻狗狗。多年來動物陪著孩子一起成長，Creamy說，寵物對於他們一家義意重大，幫助安撫了自己和孩子的情緒。

我覺得無論是否有過度活躍的小朋友也十分適合飼養寵物，動物也會安撫他們，例如當他們犯錯，我責駡了他們，他們不開心時會跟狗狗傾訴，寵物可以做到媽媽和小朋友矛盾和衝突的緩沖。其次是我照顧他們時又怎會沒有崩潰過？但有狗狗陪伴他們，小朋友會冷靜下來，我也會冷靜過來。現在兄妹二人開始步入青春期，我們有共同的寵物，這樣也會令他們更『痴家』一點。

Creamy表示，家有寵物對小朋友的成長還有其他的好處和優點。從小到大兩兄妹也有幫手照顧寵物，協助加狗糧，一起帶狗狗去公園跑，當狗狗生病，他們又可從中學習到一些護理的知識。過程中也有不少互動和幫助孩子建立同理心。

伴著哥哥重之成長的兩隻狗狗，其中一隻已年邁去世，隨後他們再加添其他新的成員。近年兩兄妹又愛上照顧貓BB，樂此不疲。

記者：陳淑儀