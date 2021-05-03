【好人好事】退休IT人義助家暴受害者度難關　陪伴兒童上庭護送到校園保平安

▲ 退休IT人Albert，除了義助家暴受害者外，亦同時協助籌備器官移植康復者運動會。

早前，5歲臨臨的虐殺事件，引起大家對虐兒及家暴的關注。支援家暴受害者的義工何建綸（Albert）談到對「臨臨案」的感受，唏噓的說：「為何父母可以這樣狠心對待自己的仔女呢？」他還娓娓道來5年來當義工期間，一直堅持的使命。「家暴受害者可能已忍氣吞聲很多年，十分痛苦，我希望以一個同行者的角色陪伴着他們走出陰霾。」

Albert協助過無數家暴受虐者重過正常的生活，笑臉重現，但他卻說：「其實我只是一個小角色，付出不多，只盡一點綿力。」善心的Albert實太謙虛了！

▲ 退休後的 Albert很積極投入義務工作，他說現在的「工時」跟從前返工差不多，曾因陪小朋友上庭，連續3天要返朝九晚四。圖中Albert穿上的2017年第21屆世界移植運動會中，他擔當香港隊Team Manager的制服。（黃建輝攝）

Albert未退休前是電腦公司老闆，是一位超級工作狂，更忙碌了大半生。Albert於香港大學修讀電子工程，82年畢業後便在初創公司擔任撰寫電腦程式的工作，幾年後轉職到一間大規模的美國公司，後來被調到內地工作，十分忙碌。

Albert說：「我經常要往來北京、上海及廣州三地，星期二早上從香港飛到內地，周五下午回香港，周一在公司工作，周二又再回到內地，十分頻撲。」

幾年後大仔出世，他想多點時間陪伴家人，於是辭職回到香港，1994年與朋友合資開了一間電腦公司，拼搏了15年，最終被人收購了。

▲ Albert於90年代開設一間電腦公司，跟員工相處融洽，生日時更為他送上蛋糕。（被訪者提供）

這時候，一直在內地打理家族生意的Albert大哥，身體出現問題，Albert便接手這盤貿易生意，但由於市場競爭太大利潤微薄，又找不到合適接班人，於是他跟家人商量後，決定在2015年出售整盤生意。

退休後積極尋找義務工作

當時只有五十多歲的Albert仍然活力充沛，退出職場有些可惜，不過由於年紀已不輕，搵工較困難，雖然他不介意從低做起，但應徵信寄出很多，但卻無回音，於是Albert在5年前便決定正式退休。

Albert直言不喜歡呆在家中無所事事，於是開始積極尋找義務工作，更針對自己性格作出選擇。

他說：「以往我做IT，幾乎是100%用理性去解決問題，缺乏用情感處理事情，所以想做一些可關顧人感受的工作。某天上網我見到保良局翠林中心招募義工，它是一間專責支援香港家暴受害者的機構，我覺得服務很有意義，而且更會提供約1星期的培訓課程，包括溝通及法律知識，助人之餘自己又可學得新知識，於是我便加入成為該中心的義工。」

▲ Albert在保良局翠林中心做了5年的義工，更獲頒義工嘉許獎。（被訪者提供）

陪伴兒童證人上庭安撫情緒

面對家暴的受害者，Albert會提供1對1的服務，十分貼身。「我義務的工作有幾個範疇，包括陪伴兒童證人上庭，即事件中的證人或受虐者。兒童會被安排在一間裝有CCTV的房間內作供，在聆訊過程中，小朋友可能會有情緒起伏，以及有一些特別需要，如休息、去洗手間及飲水等，我便在旁邊照顧。」

另外，由於一些被受虐的小朋友未能回家居住，便會暫住兒童之家。「因不想影響小朋友的學習進度，他們會繼續上學，我會去兒童之家接他返學，放學前我會提早到學校，因案中的施虐者可能會在校園附近出現，我會接小朋友放學及安全送回兒童之家。」

若一些被配偶家暴的成年人要上家事法庭，Albert亦會提供協助。「我陪他們去見律師，因提及案情時可能會出現一些情緒。而且他們可能未能很透徹理解法律上的問題，我會嘗試以一些較易明的字句作解釋，讓他們更明白。」

Albert亦會陪同受害者一起搵樓，跟地產經紀商討租務事項。「如果他們是一直住公屋，並不知道租樓的程序，我就會跟地產經紀商量，以及講出他們的需要，希望可以找到一些適合的居所。」

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情急智生讓小童順利上庭

面對過不少家暴個案，Albert說有不少難忘事，更曾經要處理突發事情。「每位小朋友作供前數天，通常都會被安排到法庭走一圈，讓他先作認識，我亦會出現並介紹自己，讓他對我不感陌生。有次一位讀小學的男孩預備上庭，但上庭前一刻卻不肯跟父母分開，更不斷扭計，當時我想如法庭再排期重審，是需要較長時間，對小朋友不是件好事，因時間拖得太長會愈痛苦，又很易忘記事發的細節，於是我便情急智生，當時在安全情況下，我一手抱起了他並立即搭𨋢上兒童作供房，小朋友當時仍有少少扭計，但卻沒有掙扎，最後順利抱他入房，小朋友情緒亦很快回復正常，更很投入玩玩具，我便即時通知警察，再轉告他父母，讓他們放心。」

至今已做了5年義工，身為大男人的Albert，直言有時面對一些受害者，都感到十分難過。「其實家暴涉及不同形式的暴力程度，為何有人會忍心用暴力對待自己最親的人呢？就算對方有甚麼事做得不對，都應該心平氣和去面對，不可以用暴力去解決問題。」

幸好，Albert見到不少受虐者都可以忘記過去，勇敢面對新生活，感得十分安慰，所以也不時勸勉自己要繼續努力。「其實義工是一份工，我們掛上了義工證，就要很專業及充滿熱誠的去做好這一份工作。」真的很感謝Albert無私的奉獻。

▲ 由於Albert做事投入、態度認真及很盡責，故此被委派成為第21屆世界移植運動會香港隊的Team Manager。（被訪者提供）

參與器官移植康復者 世界運動會

Albert除了義助家暴受害者外，亦同時協助籌備器官移植康復者運動會。「2016年香港舉辦第3屆香港器官移植及透析人士運動會，當時我參加當中的義務工作，覺得這群再生戰士有着堅毅不屈的精神，十分厲害。」

後來Albert再義務參與翌年在西班牙舉辦的第21屆世界移植運動會，更成為香港隊的Team Manager。

在這十多天的旅程中，Albert就遇到不少難忘事。「乘飛機到西班牙的途中，有一位義工的腳部突然感到很痛楚，到西班牙後便立即睇醫生，經檢查後發現是腳部血管栓塞，要盡快回香港，隨團的醫生更擔心腳部血塊上了腦部會有機會形成中風，不過這位義工還堅持繼續留低，但只擔當一些輕便工作，幸好最後也沒有出事。」

▲ Albert以前工作很繁忙，多年來都是零運動，退休後才開始積極起來，除了會跟太太一起踏單車。（被訪者提供）

身為Team Manager的Albert，更為團友處理各大小事。「有兩個運動員在自由活動時被偷去錢包及證件，我就要立刻聯絡當地的中國領事館，以及香港入境事務處為他們補辦證件。」

帶兩位運動員到警署報案時，Albert更笑言大開眼界。「當時警局坐了不少人，當地義工暗暗告知，裏面有兩個小偷正在尋找獵物下手，我很驚訝連警局都不安全呢！」

記者：招美寶