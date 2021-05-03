【養生生滾粥】夏天吃粥可降火　中醫推介不同體質人士食粥

▲ 中醫推介不同體質人士食粥

香港人愛吃粥，市面上有不少粥店或提供粥品的食肆，很多人也愛閒時在家煲粥，是大魚大肉後減輕腸胃負擔的好幫手。

事實上，粥品四季皆宜，部分有些簡易粥有養生美顏之效，而剛入夏的天氣，選對食材以粥入饌，更能降火寧心。

中國人食粥歷史源遠流長，粥以米熬煮而成，註冊中醫師許惠珍指粥療適合任何體質人士：「粥幾乎適合每一個人，無論生病中、手術後都可食用，甚至連小孩子也不用戒口。米粥是主糧，只要在食材上變化，就改變粥的性質。米粥本身很易消化，做食療更易吸收而發揮作用。」

根據體質食粥

中醫學重視體質調養，許醫師指可因應以下情況，選擇不同類型粥品：

•熱底人士：經常上火捱夜、暗瘡口氣者，可吃綠豆粥、瑤柱冬瓜粥、西洋菜排骨粥、陳腎菜乾粥等降火清熱粥品；這些粥也適合目前春夏季節享用。

•寒底人士：經常疲勞和手腳冰冷者，可吃黨參淮山粥、陳皮火鴨絲粥、豬腰花生粥等補氣溫胃粥品。

•血虛人士：經常面色蒼白及女士月經後，可吃紅豆粥、紅糖紅棗糯米粥、杞子豬膶肉片粥、紫米淮山粥等，可以改善面色、補血養顏。

虛不受補人士

這香港人常見，主要是勞碌工作，過勞變虛，加上休息不足、心情緊張，便無明火起。體虛「既火且虛」的混合體質，既易熱氣，亦易生病，可吃髮菜眉豆蠔豉粥、皮蛋芫茜魚片粥，均可調理身體，多食也不燥。

濕底人士

香港人典型多見的體質，徵狀是經常疲勞、周身骨痛、腸胃脹滯、膚色黃暗者，只要你有上述其一特徵，都應該有濕氣，最有名的袪濕粥是黨參扁豆薏米粥，暑天或平常袪濕皆宜。

減肥人士

可吃低熱量的粥品，如荷葉雪耳薏仁粥、紅豆淮山粥、海參陳皮白果粥都是低熱量粥，既可充飢，亦可去水修身。

蘋果粥也能消脂減肥，因蘋果具潤腸止瀉、生津止渴、健脾益胃等功效。蘋果調理腸胃，既止瀉、又通便看似很矛盾，許醫師剖析：

關鍵在於果皮，蘋果連皮吃，可通便；去皮吃止瀉。皆因蘋果皮含熊果酸，乃較粗糙的天然纖維，促進腸胃蠕動而通便，具有瘦身，幫助燃脂作用。所以要修身就要連皮煲粥，別浪費最寶貴的蘋果皮。

美顏防掉髮粥品

粥療對身體有裨益，也有養顏美容，改善掉髮之效。許醫師推介天冬黑豆粥，天冬味甘、苦寒，入肺腎經，具有潤燥和滋腎作用，養肺陰，清虛熱，止咳生津作用。並且能潤燥，可潤滑皮膚和滋養生髮。至於黑豆早已被視為養顏美容食材，有抗氧化、抗衰老作用。「中醫認為五臟與食物顏色有關，黑豆屬黑色，可補腎強身、烏髮黑髮、延年益壽等功效。」

香港人尤鍾愛艇仔粥和魚片粥，前者源於廣州荔灣區的艇家，材料有碎瘦肉、炸粉絲、魷魚鬚、豬皮、炸花生，也有加入魚片、叉燒、海蜇或蛋絲，食材簡單靈活且廣泛，營養均衡，適合普羅大眾。

魚片粥取材也簡單，材料以當地當天鮮魚片製作，肉質鮮美，含鈣、碘、多種礦物質和蛋白質豐富，有利骨骼和美顏，魚油增強記憶，屬低膽固醇的粥品。

在家自製「有營」生滾粥

由於粥適合任何人，許醫師指不妨在家事先準備白米粥底，不同體質的成員，不同時段回家，只要加上食材，都可有新鮮生滾粥：

粥底＋皮蛋、魚片、鹹瘦肉，適合讀書捱夜學生哥。

粥底＋蓮藕片、紅棗、牛肉片，調補剛完月經的女士。

粥底＋蕤仁肉、杞子、豬肉丸，適合長期用電腦的家人，亦合適視力下降的長輩。

粥底＋白果、竹笙、鮮腐竹，適合茹素者。

粥底＋鮮百合、雪耳、嫩雞片，可改善失眠及潤肌。

她提醒粥底加材料時，每次先重新把粥底拌勻，以免粥和水分離；然後用另一小煲，加入適量粥底和其他食材，以粥殼滾動，大概5-10分鐘，便是生滾粥，加鹽和葱花即可，方便快捷兼有營養。

夏天吃粥可降火

踏入五月氣溫已接近攝氏30度，許醫師指，夏天是陽旺濕重的季節，一年之濕聚於夏，當氣溫升高，易使人動火、心煩氣燥，因此以粥入饌，食味適宜甘味添苦、降火寧心為道，可以下列食材煲粥：

蔬菜類：菜乾、野葛菜、海帶、黃花菜、霸王花、子薑、銀棯等。

瓜果類：粉葛、苦瓜、芋頭、番茄、南瓜、紅棗。

果仁類：時令食材如紅豆、薏米、赤小豆、扁豆、綠豆等。

藥材類：袪濕健脾藥材如淮山、芡實、蓮子、百合、黨參、荷葉；平日體質虛弱及四肢不溫、貧血氣短的，適合多吃紅棗或紅豆粥、桂圓乾、杞子及黨參等。

魚貝肉類：魷魚、鯖魚、沙梭、牙帶魚、大眼雞魚及龍蝦等。

同場加映：【活得健康啲】無花果健脾滋潤如敷面膜 湯水達人教揀靚無花果：愈深啡色愈甜愈潤

無花果滋潤健脾，口感獨特香甜，是深受歡迎的食材。但究竟如何揀選靚無花果？無花果和紫花果的功效又分別是甚麼？今集《活得健康啲》TOPick就請來湯水達人黎淑慧（Natalie）教大家認清挑選及貯存重點。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：周美好