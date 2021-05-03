【糖尿病飲食】糖尿病人也可以食粥　中醫教兩個方法防粥升糖

▲ 只要小心選用食材，糖尿病人也可以食粥！

粥的升糖指數高，糖尿病人士無緣？不必，許醫師教路：「兩個方法防止粥升糖，首先留意米和水比例，水的比例較多，稀粥升糖減低。其次，以燕麥片代替米，注意要選傳統燕麥片，吃起來有軟韌口感，當作鹹粥，它比快熟燕麥升糖較慢，飽腹更高。」

另外，煲粥時注意選材，例如可選的包括：

天冬 具降血糖和延緩衰老作用。

黑豆：高蛋白而低熱量的綠色食材，不會升糖，具有降低血液膽固醇作用。其功效利尿、活血解毒、補腎鎮心，同時具抗氧化作用，能改善膚質和髮質，黑豆含花表素、皂素等可延緩人體機能老化。

牛肉：具有補脾胃、益氣血、強筋骨、消水腫等功效。改善虛損、消渴（糖尿病）、水腫和腰膝痠軟。

黃豆：含有一種抑胰蛋白酶物質，它對糖尿病有一定的療效。黃豆還不含膽固醇，並可以降低人體膽固醇，減少動脈硬化的發生，預防心臟病。黃豆纖維，可加快食物通過腸道的時間，達到不易升糖效果。

粟米鬚功效是利尿，泡水或煲粥能夠有效改善腎功能，消除腳腫。可選擇粟米仔切粒做粥，味道不錯。（粟米鬚取其功效，因此煲粥時記住要用布袋另包才煲粥。）

她說糖尿病人也要注意蛋白質吸收，煲粥可加入無糖豆漿、蛋、豆腐、肉類、魚類以及各種青菜，選擇也很多樣化。只要粥底清稀，加入適當食材，可減低升糖的風險。

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責任編輯：周美好