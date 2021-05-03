【新冠疫苗】第一針復必泰接種後感受　曾智華：一針插入赤赤哋

▲ 曾智華分享接種第一針疫苗後身體反應。

兩個月前，我肥碌在本欄公開聲明願意／希望打疫苗。點解？因實在睇唔到再拖落去，有乜方法令全世界運作慢慢恢復正常也。

事實，若有其他方法，邊有人無情情走去打疫苗吖，弊在無！

身邊十個老友，八個無／未／唔肯打，各有原因，個人自由，問都無謂。

肯講的，不少話——唔想冒險！心態正常。

小弟又如何？歷史上，從來研發任何疫苗，到最後都要真人測試，所以，一定要有一批又一批志願者率先試打，希望及早發現問題，再作改善。

不過，志願者純屬自願，不能迫（落後地方則可能以利誘參加）。

如今的新冠疫苗，我去打，是否等於做志願者？九成不是，因全世界已N咁多億人打咗。尤其，最強調科技的以色列，更邁向「全民開打」，故佢哋可以接近恢復正常運作。

好嘞，九成不是，即有一成是！今次疫苗試驗比起以前的，算是匆匆上馬，未夠周詳及未有足夠反覆測試。不過，既然再試都要搵真人試，咁……我舉手，我嚟啦！

上周五去到何文田體育館打復必泰，「卜」下午四點，人流非常稀疏，但消息指，政府公布ABCD餐後，大量預約湧到，周六日全部爆瀉！

中心職員專業有禮，講解詳盡。我之前問過QE專科主診醫生，答：「可以打、應該打！」

一針插入，赤赤哋，明顯覺得有藥水注入體內，慢慢走勻全身，無特別唔舒服及攰。

翌日起床，針口及附近肌肉略痛，此乃以前打任何疫苗無的感覺。全部就此而已。

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