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【外傭檢測】外傭團體向平機會投訴　朱敏健指措施保公眾健康不違《歧視條例》

社會 13:05 2021/05/03

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平機會主席朱敏健指，外傭檢測措施保障公眾健康，不違反《歧視條例》。（經濟日報資料圖片）

政府要求全港外籍家庭傭工須於周日（9日）或之前完成強制檢測，並研究要求續約或轉約外傭要接種新冠疫苗。有外傭團體今日（3日）到平機會投訴，批評政府強制措施下外傭別無選擇，是歧視及違反人權。平機會主席朱敏健指，若措施屬保障公眾健康，不違反《殘疾歧視條例》。

亞洲移居人士聯盟今早到平機會投訴，指政府近日要求全港外傭強制檢測，以及在簽新約前須接種疫苗的措施涉及歧視，令外傭別無選擇，是違反人權，要求平機會跟進，聯盟同時要求勞工及福利局長羅致光撤回有關外傭可選擇不在香港工作的言論及道歉。

平機會主席朱敏健在電台節目中稱，任何措施目的為保障公眾健康，包括防疫，相關措施有合理及必要性，即使會造成差別待遇，都不屬違反《殘疾歧視條例》，認為政府與僱傭之間應就有關政策要求坐下來商討，達至雙方可接受的結果。

朱敏健說，當局目前仍在考慮外傭續約時必須接種新冠疫苗的政策，仍有空間考慮不同意見或替補方案。

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記者：陳曉瑩

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