【新冠肺炎】袁國勇倡曾入住尖沙咀華美達酒店感染變種病毒者作抗體測試　找出傳播鏈

▲ 香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇。（馮漢柱攝）

帶有雙重變種病毒、居東涌映灣園悅濤軒第11座的39歲菲傭的病毒基因排序，與首名將變種病毒帶入社區的29歲印度裔男子一樣。港大微生物學系講座教授袁國勇建議，曾入住尖沙咀華美達酒店作檢疫酒店，且感染變種病毒者，須進行回顧性血清檢測以得知是否有抗體，是否屬於「走漏」人士。

袁國勇今早（3日）醫管局研討大會後表示，要探討機場、接送專車及檢疫酒店有否「出事」，最重要是找回二人之間的傳播鏈的如何發生，認為有可能是29歲印度裔男子到達酒店時，酒店內已有其他人帶有病毒，亦不排除是酒店內的通風不足或檢測問題等。

除了要大量進行檢測外，更加重要的是找出整個傳播鏈是如何發生。

他建議當局要求曾入住該酒店作檢疫的人士進行回顧性血清檢測，以得知是否有人已有抗體，如有抗體有可能是早前已在外地感染或已接種疫苗；另亦需懷疑有關人士是否為「走漏」的人士，繼續根據他們的接觸史，推算居東涌的菲傭是如何感染病毒，防止類似的事件再發生，

真係要搞清楚，然後先可以防止第五第六波（疫情）出現。

袁又指，審查檢測結果也很重要，因有部分採樣員只是在鼻腔內一、兩厘米位置採樣，未必可採集到足夠的細胞檢測，認為衞生署可隨機抽樣覆檢樣本，檢查有否假陰性的情況；至於假陽性個案，他表示醫院為病人進行抗體測試，就很容易發現。

被問到航班熔斷機制可否做得更好，他表示，如果某地區爆發疫情很厲害，就一定要禁止該地航班飛抵本港，例如是印度、尼泊爾、菲律賓等。不過他認為本港作為國際城市，必定會有一定人流，如太遲做就無可能做到滴水不漏，當局應要視乎更多數據，平衡所有因素而決定航班禁飛的時間。

他又提到，印度每日有逾30至40萬確診個案，是因為當地有一個特別的基因排序改變，或導致病毒更易經過細胞受體進入體內，令病毒的傳播性更強，強調有關情況是非常值得擔心。

袁國勇又再次呼籲市民接種疫苗，指除非有長期病患而控制得不好、對疫苗成份有敏感反應等市民，否則都應該接種疫苗，強調接種疫苗是暫時唯一一個方法可令到港人從回正常生活；並舉例指以色列及英國的接種疫苗率很高，當中英國有逾9成醫護已接種疫苗，全國接重率亦超過5成。

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記者：郭詩詩