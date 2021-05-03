【落床暈低】起床太匆忙暈眩誤以為中風　李韡玲：睡醒請賴床至少兩三分鐘

▲ 有逾40歲的律師起床太匆忙暈眩，誤以為中風。

有元老級香港時裝模特兒之稱的Tina Viola（她是香港第二代模特兒），說她一個律師朋友入了醫院，原因是某天早上起床，雙腳落地走了兩步後，即告暈倒。他五十歲還未到，家人以為是中風，馬上送他去醫院急症室。住了兩天醫院經過一番體檢後，一切正常。

主診醫生細心地問他當日情況。原來，許多人都有這位律師的情況，起床起得太匆忙，還未回過神來，往往會出現暈眩現象。撑得到的，會立即停下來扶着牆壁抖一抖；撑不到的，結果就是暈低。人平躺在床上睡覺的時候，血壓會處於低的狀態，睡醒後隨即落床走路，這時血壓仍然未回升，於是出現暈眩。

因此，睡醒後請仍然賴在床上至少兩、三分鐘，並同時用手指扣打頭頂，雙腳抬起在空中踩單車二十下。這時，氣血已漸漸回穩，下床去洗手間也好、飲水也好、拉筋做運動也好，應該不是問題。如果每晚在睡覺前，能用艾粉加薑粉水浸腳十分鐘，那就是最好的養生方法了。

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