【觀塘海濱】半億音樂噴泉「嘔白泡」後重開　康文署籲市民著重公德

▲ 觀塘海濱音樂噴泉重新開放。（經濟日報資料圖片）

造價逾5,000萬元的觀塘海濱音樂噴泉早前疑受梘液影響出現大量泡沫，啟用僅5日即壞，要關閉清潔。康文署今日（3日）宣布，該範圍包括音樂噴泉及互動嬉水區經徹底清潔及完成池水水質測試後，已於即日重新開放。



康文署呼籲市民使用遊樂場地設施時要著重公德，不要對他人造成妨礙或滋擾，署方會繼續加強巡視場地，確保設施運作正常及適合市民使用。

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觀塘海濱音樂噴泉啟用後，每日會上演3至5場表演，詳情即看：【下一頁】

觀塘海濱音樂噴泉4月22日正式啟用，《100毛》旗下藝人東方昇（王嘉偉）4月24日下午帶同冲涼用品，到音樂噴泉的嬉水區，脫去上衣、穿著泳裝，用沐浴露「冲涼」作網上直播。

康文署於4月26日指，觀塘海濱音樂噴泉池水懷疑受梘液影響，導致大量泡沫出現，需關閉以排走池水及進行徹底清潔，噴泉表演亦將暫停，直至另行通告。署方翌日（27日）再發聲明，不點名批評有人在音樂噴泉及互動嬉水區作出行為不當及使用梘液的行為，並研究向有關人士採取法律行動以追究責任。

康文署稱，根據《遊樂場地規例》，當任何人在遊樂場地內時，不得作出擾亂秩序及不雅的行為，衣著須恰當；亦不得在遊樂場地內妨礙、騷擾或煩擾任何其他正在恰當地使用該遊樂場地的人；也不得在任何用作美化環境的湖、池塘、溪澗或水中沐浴、涉水或洗濯。任何人違反條例，可被判處罰款2,000元及監禁14天。

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記者：陳曉瑩