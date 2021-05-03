【愛美麗狂想曲】蝦頭畢業於Band1名校張祝珊英中　楊詩敏曾任小學教師

▲ 「蝦頭」楊詩敏畢業於張祝珊英中。

舞台劇出身的演員「蝦頭」楊詩敏畢業於香港演藝學院（APA）戲劇學院，而蝦頭不但演舞台劇，也涉足電影及電視劇。出身自Band1名校張祝珊英文中學的蝦頭，於中學時已培養出對演戲的興趣，在中二已二次創作話劇，而且自細喜歡上音樂課，曾參加歌唱比賽。

在演藝畢業後，蝦頭曾任職小學當教師，以作幫補收入，讓她可以繼續追尋演員夢。

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▲ 張祝珊畢業於香港演藝學院戲劇學院。

張祝珊英文中學學術成績好

「蝦頭」楊詩敏中學時代就讀張祝珊英文中學，該校為政府資助的全日制男女文法中學，為東區一級名校，校風淳樸。該校過往的DSE成績優異，於首屆中學文憑試當中，有近8成畢業生取得大學學位課程取錄，因而張祝珊英文中學的級別（banding）是屬於band 1A。

蝦頭曾於訪問透露學校很着重學術成績，而入大學的比率很高，當中不少校友也是專業人士，包括香港十大傑出青年（2010年）盧思騁、數學科補習天王許思明、另外歌手王菀之、黃凱芹及填詞人梁栢堅也是校友。

▲ 張祝珊英中為Band1學校。（經濟日報圖片）

從小培養藝術細胞

不過蝦頭在訪問稱，中學時代的她不愛讀書，只愛上體育課及音樂堂，而她可說是校內活躍份子，喜愛參加啦啦隊及唱歌比賽等。

中二那年，蝦頭演出及二次創作話劇《仙樂飄飄處處聞》，其後又執導一個大型騷，之後學校更安排她跟同學參加少年警訊的滅罪話劇比賽，當年更獲得第一名，可見蝦頭中學年代已充滿演戲細胞。

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中學畢業後，蝦頭入讀香港演藝學院（APA）戲劇學院，她於1998及1999年於香港演藝學院獲榮譽學士（導演）及演藝深造文憑（表演）後，一直跟香港不同劇團合作。

不過其後因經濟壓力而教書，於2003年蝦頭加入嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學，任職小學戲劇科文憑教師，蝦頭曾謂當年天未光便出門上學，放學又教興趣班，晚上才去排戲。這樣的生活持續了3年，令她曾因此聲音沙啞，最後撐不住於2006年辭職。

專心發展舞台劇事業的蝦頭，曾於07年憑《愈笨愈開心》獲香港舞台劇獎「最佳女主角（喜/鬧劇）獎」，她於2007年加入詹瑞文及甄詠蓓的「PIP劇場」當全職演員及導師，過往的代表作包括《潮性辦公室》、《你咪理，我愛你，死未！》等。

她在2013年加盟無綫，於TVB首套劇集《My盛Lady》中與黃子華及徐子珊演出，已因搞笑印象令觀眾留下深刻印象。近期在《愛美麗狂想曲》的演出獲好評。

同場加映：吳幸美訪問