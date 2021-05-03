【育兒心得】女兒一句話啟發創作靈感　童書媽媽：耐心聆聽童言別限制想像

▲ 溫情繪本《媽媽喜歡臭熏熏》的作者梁雅怡，是全職媽媽，育兒十二載，有何體會？

本周日是母親節，新雅文化剛出版了一本關於媽媽的溫情繪本《媽媽喜歡臭熏熏》。作者梁雅怡卻自言從來不覺得生了孩子是甚麼很偉大的事情，作為媽媽，只享受生活中和女兒相處的時光。

梁雅怡說，身為女兒，她很感謝媽媽，但作為母親，卻不會把媽媽的角色看得太高，也從來不是很煽情的媽媽！她的新書中，以幽默的方式，透過女孩的視角帶出與媽媽行為的反差，輕鬆道出媽媽照顧家人的日常。

▲ 雅怡常常和女兒穿親子裝，她笑言總擔心不知到了哪一天，女兒便不肯再跟自己做這般的傻事。（受訪者提供）

雅怡先後出版過多本童書，有給幼稚園的讀物《快樂小天使圖書系列》、為非牟利機構創作的繪本《完美的聲音》，也有只出版了電子書的《沒有人知道的生日會》、而《我想養鯨魚》及《媽媽喜歡臭熏熏》都是緊貼女兒的成長而創作，靈感都是源自生活。

童言要耐心聆聽

啟發她寫《媽媽喜歡臭熏熏》，是女兒三、四歲時，一次看到阿姨為初生小表弟換尿片，面對便便仍面不改容，因而說了一句︰「原來阿姨不怕臭的啊！」

而《我想養鯨魚》的真實版本，是女兒想要一條寵物魚，雅怡心裏不贊成，便反建議女兒不如養鯨魚，當時女兒一本正經地說不可以，因為鯨魚會噴水弄濕房子，但隨即又想到用塞子塞着它的氣孔……

▲ 母女倆一起經歷造陶瓷，考創意，考耐性。（受訪者提供）

雅怡笑言，小朋友的搞笑對話與思考智慧值得記錄下來，但這要大人專心與他們相處，耐心細問，才會了解孩子的有趣思路。她最近與讀國際學校的女兒提及全職媽媽一詞，女兒立刻疑惑的問︰會有媽媽不是「全職」的嗎？

孩子小學時看車仔麵檔的餐牌，也曾把豬皮讀作「豬波」，牛腩說成「牛東」。

家長們遇到相同情況，必然立刻糾正，但我很好奇為甚麼會出現『波』字，細問之下，原來女兒看過皮球一詞，因而聯想到波字、看到南會變成東……這些家庭笑話說到現在仍樂此不疲，是大家的共同回憶。

雅怡續稱，在女兒七、八歲時，很多同學都會舉辦盛大的生日會，她每年只會邀請幾位要好的同學與孩子一起慶祝，因而又觸發她創作了《沒有人知道的生日會》，故事描述小老鼠為別人張羅生日會時，每次都會偷取部分物品，當湊齊了應有的東西，卻不敢請任何人來參加，以免大家發現牠的秘密……故事當然還有後續，她笑說︰「最希望能帶給家長及小朋友一點信息，不一定要辦大型日會，物質也並非最重要！」

▲ 《沒有人知道的生日會》及《我想養鯨魚》，雅怡的童書較少說教訓、講道理，與傳統的中文故事書有所不同。。（李越樺攝）

在創作過程中，雅怡認為最困難的是如何構思一個轉折的結局，《我想養鯨魚》及《媽媽喜歡臭熏熏》由初稿到出版，均相隔了六、七年，當中結局的鋪排蘊釀了3年多。

因希望能有一個較出人意表，卻沒有肯定答案的結局，讓讀者感到驚喜。

▲ 她曾自行繪畫《媽媽喜歡臭熏熏》的插畫本，然後讓女兒塗顏色，參與媽媽的創作。（李越樺攝）

日記記錄生活日常

雅怡自小最喜愛中文科，當有事情要表達，都會選擇用文字記載。但她自言也是在升讀預科後選修了文學，看到老師會朗讀自己的作品，覺得有人欣賞，才愈來愈有信心，到大學時選了語文教育。

中學階段有寫日記，並持續了多年。在女兒嬰兒期，也曾以女兒的角度寫日記，目的是記錄女兒的成長，讓她長大後可以回看。

至近年日記多記錄家庭瑣碎事，也會繪上圖畫。雅怡會跟丈夫一同觀看，有時候生丈夫氣，便透過日記來表達感受，丈夫又會畫圖反駁或回應，過程溫馨有趣。

她續稱，數年前曾轉換到社交媒體分享生活瑣事，一度中斷手寫日記，但漸漸感到私下表達與公開發表很不一樣，會覺得欠了一點真實感，因而也漸漸淡出社交媒體。

▲ 《媽媽喜歡臭熏熏》繪本中的女兒誤以為媽媽總愛臭味，不斷收集臭衣服及沾滿汗水的手帕、去廁所總搶先霸佔馬桶左噴右噴……等，所做的其實都是出於愛護孩子。（受訪者提供）

以女兒成長為優先

現時身兼全職媽媽、兼職教師、業餘作者等角色，雅怡笑言最重要是為生活排優先次序。

當初決定要當全職媽媽，便應以女兒的成長為先，即使女兒已12歲，但不論任何年紀，家長仍有陪伴的需要。因此教書、寫作工作，會在不影響家人的情況下，因應女兒的日程而調整，始終會以照顧家庭為先。

在培育女兒的過程中，也令她有深刻的體會。

我常想家長沒有權利塑造小朋友成為一個怎樣的人，因怎樣才是最好？自己也不知道。

但她強調孩子需要培養耐性。

不論讀書、工作、玩樂，能否達到最終的成果，最重要都是耐性，即使家長本身，有耐性陪伴孩子玩樂、傾談，也會了解子女多一點。

▲ 雅怡有時比女兒更加佻皮。（受訪者提供）

其次是懂得負責任，「要對自己所有的決定負責，做決定時更要想一想會否影響到其他人。」她不諱言在此方面較嚴格，甚至有時會加重語氣令女兒有罪咎感，希望能令她印象更深刻。

當全職媽媽前，雅怡是中學語文教師，她認為寫作興趣與語文能力及成績無關。

因測考不會以創作考核，語文成績好主要講求貼題、寫作技巧及是否勤力等。

她強調家長要培養孩子的閱讀寫作能力，應先了解小朋友，並協助他們找一些有興趣的書籍。

消閒書籍並不是教科書，不應計閱讀字量，要以興趣為先。課餘寫作也不用寫出一篇完整文章，就算是畫圖、故事書改寫、續作、口頭表達也可以，這方面在小學階段的發展空間較大，可多做訓練。

記者︰李越樺