【新冠肺炎】許樹昌：難追蹤變種病毒確診者是否染同代病株　外傭續約打疫苗可防爆疫

▲ 中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（馮漢柱攝）

首名將變種病毒帶入社區的29歲印度裔男子與染相同病毒基因的菲傭，當中的病毒株相隔多少代，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（3日）指，這方面較難確定，因前者上月9日進行本地社區，而後者同月23日出現病徵，當中相隔14天潛伏期，有可能涉及一至兩代的變種病毒，故較難追蹤，再加上現時75%輸入個案入境時沒有病徵，如非強制檢測基本上未能找出確診者，以致他們流入社區造成爆發，故只可呼籲出現輕微病徵者盡快進行檢測。

他認為香港屬幸運，因印裔患者流入社區後，只傳染給菲裔女友人和菲傭，沒有出現社區大爆發，政府亦應變迅速，已要求菲裔女友人所住大廈的400多個單位，以及其所到的處所進行強制檢測，只須市民保持個人防疫措施，相信可降低變種病毒在港爆發的風險。

2位菲籍人士是否基於到訪相同地方以致交叉感染，許樹昌表示，需要衞生防護中心進行個案追蹤後，才可得知，惟以他了解，2人沒有共同到訪的處所。

政府研究要求外傭續約時必須接種新冠疫苗，以及周日前須接受強制檢測，許樹昌表示，專家組沒有參與要求外傭強檢的討論，相信政府措施出於好意，始終佔本港人口約30萬，假日到訪之地人多稠密，去年社會擔心外傭群組爆疫，所幸沒有發生，故相信外傭有採取足夠的防疫措施，惟外傭接種疫苗的費用由僱主還是外傭負責等議題，須再進一步商討。

另外，本月底將與本港推行「旅遊氣泡」的新加坡，近日疫地回升，許樹昌指，計劃暫緩與否須視乎月底兩地的疫情，兩地已就計劃商討詳盡的安排，只須嚴格執行即可。至於港府是可需要強制新加坡人入境前接種疫苗，許樹昌表示未必需要，因為當地接種率逾20%，本港反而需要效發對方，以及急起直追。

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記者：陳麗娜