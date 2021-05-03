【紋身教師】幼稚園老師手臂有紋身　保守媽媽好介意︰件衫遮住但舉手睇到

▲ 台灣一名媽媽指孩子的幼稚園老師手臂上有紋身，當舉手時便會看到紋身。

紋身只是藝術的一種，時至今日已脫離過去予人負面的印象。台灣一名媽媽在社交媒體投稿指出，看到孩子的幼稚園老師手臂上有紋身，雖然老師平日的衣服遮住，但當舉手時便會看到紋身，她問家長們會否介意。網民幾乎一面倒認為沒問題，紋身不影響老師是否適合教小朋友。

老師衣服遮身上紋身

該名媽媽近日向facebook專頁「靠北幼稚園」投稿，表示有一日接小朋友放學時，發現老師的手臂有紋身，她似乎感到不妥︰

雖然是說穿衣服蓋的住，但舉手還是會看得出來，請問家長們對老師有刺青（紋身）這件事情會很介意嗎？

據她所知，老師身上還有其他紋身，只是被衣服遮住，不是一眼就能看出來。

網民︰人品跟愛小孩比較重要

此投稿一出，隨即引來網民熱議，絕大部分認為這位媽媽的思想非常保守，即使老師身上有紋身也不影響他們的教育專業，更重要的是老師如何對待學生。有網民表示，老師也是人，而且紋身是老師的個人自由，不必連私生活也要讓家長公審。

不少網民支持老師，留言「刺青不關是不是適合教小孩子，重要的是大人給小孩甚麼觀念」、「重點是老師人品跟愛小孩比較重要吧」、「老師也是一般人，他們下班也有自己的生活」。點擊看更多網民意見︰

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紋身丈夫也是好爸爸

有媽媽留言指出，她的丈夫全身都是紋身，可是他是家中照顧小孩最有耐心的人。另一位媽媽也讚賞自己的紋身丈夫是好爸爸，老師紋身不是重點，反而看家長如何教育孩子。

此外，有自稱是幼稚園老師的網民身上有8個紋身，但不影響工作，他批評「不要用你遠古時期的舊觀念，去判斷一個人的專業性好嗎？」另一位家長透露，女兒的幼稚園6個老師中5個有紋身，但女兒在他們身上學到很多知識，有感「思想開闊一點對教育下一代有好沒壞」。

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責任編輯：王明芳