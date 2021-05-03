【超市大搜查】美國《Parents》雜誌2021年最新評選　12款最佳嬰兒防曬產品清單

▲ 美國《Parents》雜誌2021年最新評選，12款最佳嬰兒防曬產品清單。

夏天小朋友與陽光玩遊戲，搽好防曬必不可缺！外國雜誌Parents近期公佈2021年最新評選，12款最佳嬰兒防曬產品，包括大家熟悉的Neutrogena 嬰兒防曬乳液（SPF 50），是美國濕疹協會認可之選；Aveeno Baby嬰兒低敏溫和防曬乳（SPF 50）是敏感嬰兒之選。

美國《Parents》雜誌近期在網上公佈2021年嬰兒防曬產品最新評選，搜羅市面上12款最佳嬰兒防曬產品，並進行綜合介紹，包括針對小朋友敏感、濕疹的防曬產品：

Aveeno Baby嬰兒低敏溫和防曬乳（SPF 50）

報告指出，這款基於氧化鋅的防曬霜，非常適合敏感性嬰兒皮膚，具有SPF 50防護等級。它還含有燕麥，可全天舒緩嬰兒的嬌嫩皮膚。父母會喜歡不含對羥基苯甲酸酯，鄰苯二甲酸鹽和香料的配方。 Aveeno稱，防曬霜「像水一樣溫和！」

Neutrogena 嬰兒防曬乳液（SPF 50）

報告稱，這種高度評價的防曬產品，依靠氧化鋅技術來保護UVA / UVB。 它獲得美國濕疹協會的認可印章，屬天然和無刺激性的配方。

TruBaby 礦物防曬乳液（SPF 30）

TruBaby 防曬產品不含化學物質，這種無味和礦物基選項不僅對兒童有益，而且其可生物降解的不含BPA的包裝也對環境有益。是患有濕疹嬰兒也很安全。

California Baby 超防敏廣譜防曬（SPF 30+）

報告指，若嬰兒皮膚敏感，可考慮該款防曬，乳脂配方可在皮膚上形成屏障，不含過敏原，刺激性和香料。對海洋生物和珊瑚礁也無害。

Badger嬰兒防曬霜（SPF 30）

Badger 嬰兒防曬產品僅含7種簡單成分，包括舒緩的洋甘菊和金盞花，可提供長達40分鐘的防水保護。該防曬產品含有礦物氧化鋅和易於使用的經認證的有機向日葵油基料。 更不用說它是可生物降解，故獲得美國環境工作組織高分之選。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

Blue Lizard澳洲嬰兒防曬（SPF 50+）

由皮膚科醫生推介了20多年Blue Lizard澳洲嬰兒防曬， 不含化學成分，對羥基苯甲酸酯或香料，可抵擋97％的陽光。

Waxhead嬰兒氧化鋅防曬（SPF 35）

報告指出，該款防曬產品不僅富含維生素D和E，而且還具有礁石安全性，可生物降解，並且僅由6種經過認證的有機和礦物質製成，屬低過敏源之選。

Thinkbaby safe sunscreen（SPF 50+）

許多父母聲稱，Thinkbaby安全防曬霜是嬰兒最好的防曬霜之一。 它提供SPF 50的保護，且不油膩，可與油膩的競爭對手區分開。 它也有一種不引人注目的熱帶香氣，嬰兒和成年人都可以享受。

Babyganics防曬潤膚露（SPF 50+）

芝加哥皮膚科醫生Samantha Conrad稱，小朋友經常擦眼睛和鼻子，護目鏡也能擦掉防曬霜。但該款防曬具有很好的蠟質質感，不會褪色。 而且Babyganics防曬產品由植物衍生和認證的有機成分製成，可提供廣譜的UVA / UVB保護。

CeraVe嬰兒防曬（SPF 45）

CeraVe嬰兒防曬產品，採用氧化鋅和二氧化鈦的組合來保護嬰兒的皮膚，並可防水長達80分鐘，並且不含對羥基苯甲酸酯，香料，是增強屏障之選。

Nurture My Body嬰兒有機防曬（SPF 32）

該防曬產品配方由非納米，無塗層的氧化鋅與荷荷巴油，乳木果油和維生素E組成，可舒緩嬰兒的皮膚並提供廣泛的保護，而且該有機產品還不含香料，無粉刺，可生物降解且對環境無害。

Raw Elements理性防曬霜 （SPF 30）

該防曬產品可防過敏和含有機成分（如金盞花，洋甘菊，椰子油和葵花籽油），不會使眼睛感到不適或刺痛，而且不包含任何塑料，屬海洋友善之選。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https：//bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳