【秘密訪客】郭富城曾拍《殺人犯》後難以抽離　由追求刺激到享受心靈平靜

▲ 郭富城在《秘密訪客》演一名懷著重重秘密的沉鬱父親。

「天王爸爸」郭富城是公認的圈中暖爸，在新戲《秘密訪客》卻形象逆轉，演個滿肚密圈的沉鬱父親，難怪城城自言是演技大挑戰，同時卻又藉此感受一個父親願為家庭不斷付出的心情。

▲ 郭富城為新戲《秘密訪客》接受專訪。（攝影：陳家瑩）

跟《麥路人》流浪漢截然不同

郭富城形容自己在《秘密訪客》角色，是一名高傲、冷酷而內心沉鬱的角色，造型上亦是西裝畢挺，一絲不苟，恰巧跟當時同時拍攝的《麥路人》的流浪漢成強烈對比。

他笑言：「幸好《秘密訪客》全片在韓國片，每次我完成在香港《麥路人》的拍攝，剛好有一程飛機的時間，讓我投入《秘》的角色中，而且戲入面的汪父，對外表好注重，由服裝和髮型都十分講究，所以也容易入戲，能跟《麥路人》角色分得開。」

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《秘密訪客》導演陳正道，前作包括備受好評的《催眠大師》，也是吸引郭富城演出的原因。「導演本身是美術系學生，他對美學非常有追求，今次電影劇本更為嚴謹複雜，在一個完美的家庭背後，揭出一個又一個真相，自己也從未演過此類角色，他為了家業放棄了理想，全權掌控著自己的家庭，我對著鏡子，舉手投足已經進入汪父的內心，是一次很大的挑戰。」

冷酷造型幫助入戲

電影到韓國拍攝，郭富城解釋全因導演只在當地找到適合戲中氛圍的大屋。「導演想要一間很有氣派，要有地牢的大屋，同時要帶有滄桑和孤立感，最後睇景時選了在韓國，其實演員去哪裡拍都可以，重要是置身於那環境，能夠幫助入戲。」

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說到最大的挑戰，郭富城坦言每場戲都深刻。「因為角色埋藏著許多秘密，演出時要隱藏得好深，既不能揭穿原因，但又不能騙自己，觀眾一面看一面猜，到最後發現原來我有有個眼神已有所呼應，這就是最好玩的地方。」

城城因此也感謝今次合作的許瑋甯、段奕宏以及兩名小演員，互相緊扣出一段危險而糾結的家庭關係。

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▲ 城城大讚今次合作的許瑋甯。

疫情在家學書法

當下郭富城很享受演戲的滿足感，同時也能把工作和生活區分，不會把現實角色混淆。「回到家裡，我只是一個很踏實的父親，不會把歌手、演員的身份放到家中，而是盡力做好為父的責任。」

他指演戲多年，僅有一次抽離不到角色，便是拍《殺人犯》。「因為電影講了一件很離譜的錯事，正常人是不會去做，當說服自己去投入角色，情緒上便很難抽離。那時拍完後就迷上賽車，以在跑道上的專注去忘記戲中角色。」

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多年後，郭富城自言人變成熟，也更易抽離演戲跟現實，而近年他亦多了生活嗜好。「自己喜歡藝術，近年開始會去收藏畫作，不一定很高價，就算是新畫家，只要有感覺便會買，看著欣賞的畫，能讓思想安靜下來。」

要待8月後才開始拍戲和演唱會工作的城城，在疫情多了在家，除喜歡上中國水墨畫，也找了師傅學畫，由寫書法學起。太太方媛曾展示城城的書法，被網民讚很是得體，郭富城也指此新的喜好，令他更能抒發情感，從專注中享受心靈平靜。

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記者：陳家昌、陳家瑩

同場加映：張振朗訪問