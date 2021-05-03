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【魔雪奇緣】香港迪士尼《Frozen》歌舞匯演5月重臨　白金及金卡年票會員即日起可預約【內附場次時間表】

社會 14:06 2021/05/03

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熱門 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

香港迪士尼樂園將再次上演《魔雪奇緣音樂會﹕從阿德爾出發》歌舞大匯演。（迪士尼資訊發放網絡媒體「大街小報」圖片）

迪士尼《Frozen》迷注意﹗香港迪士尼樂園將於5月15至30日，逢周六及日，於「展藝館」再度上演共30場《魔雪奇緣音樂會﹕從阿德爾出發》歌舞大匯演，主角Anna（安娜）、Elsa（愛莎）、小白（Olaf）及基斯托夫將在現場樂團伴奏下，為觀眾表演，每場約25分鐘。

樂園「奇妙處處通」白金卡及金卡會員 即日（3日）起，可登入個人會員頁面為自己及最多3位白金卡及金卡會員預約《魔雪奇緣音樂會﹕從阿德爾出發》演出場次，每位會員只可預約一場演出。

香港迪士尼樂園將再次上演《魔雪奇緣音樂會﹕從阿德爾出發》歌舞大匯演。（迪士尼資訊發放網絡媒體「大街小報」圖片）

《魔雪奇緣音樂會﹕從阿德爾出發》演出日期及時間：

  • 2021年5月15日：12:00 / 13:15 / 15:15 / 16:30 / 17:45（登記將於2021年5月13日晚上11時59分截止）
  • 2021年5月16日：12:00 / 13:15 / 15:15 / 16:30 / 17:45（登記將於2021年5月13日晚上11時59分截止）
  • 2021 年 5 月 22 日：12:00 / 13:15 / 15:15 / 16:30 / 17:45（登記將於2021年5月20日晚上11時59分截止）
  • 2021 年 5 月 23 日：12:00 / 13:15 / 15:15 / 16:30 / 17:45（(登記將於2021年5月20日晚上11時59分截止）
  • 2021 年 5 月 29 日：12:00 / 13:15 / 15:15 / 16:30 / 17:45（登記將於2021年5月27日晚上11時59分截止）
  • 2021 年 5 月 30 日：12:00 / 13:15 / 15:15 / 16:30 / 17:45（登記將於2021年5月27日晚上11時59分截止）

《魔雪奇緣音樂會﹕從阿德爾出發》演出地點：

  • 展藝館（探險世界與灰熊山谷接壤位置）

此外，成功預約參與《魔雪奇緣音樂會﹕從阿德爾出發》的會員，可免費獲贈一枚「皇室佳釀美食節」電子代幣，於樂園亮相過的得獎菜色及暢飲多款特色飲品。而在《魔雪奇緣音樂會﹕從阿德爾出發》上演期間，所有「奇妙處處通」會員凡購買《魔雪奇緣》指定精選商品，可享6折優惠。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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