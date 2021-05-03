【壞榜樣】女兒便利店搗亂打爛貨品灑滿地　媽媽見狀帶女急急腳走

▲ 在台灣一間便利店有女童搗亂，事發後該對母女竟不顧而去，店主怒斥行為不負責任。

常言道「身教重於言教」，作為父母應該以身作則，為孩子做個好榜樣。在台灣，一對母女在逛便利店時，女兒在店內搗亂，將貨架上的貨品推跌，媽媽在目睹事件後竟然帶著女兒不顧而去，店主大怒斥家長不負責任。

▲ 店主指養生保健產品貨架上的貨品被推跌。（FB圖片）

在店內搗亂後母女不顧而去

事發在台北市北投區石牌的一間便利店，日前該店的店主，在Facebook群組「我是北投人 Ⓞ 台北市北投區 Ⓞ」發帖並上載相片，指日前一對母女在下午5時多進入便利店，其後女兒開始搗亂，將貴價保健養生產品貨架上的貨品推跌。

由相片所見，貨品散落一地，當中夾雜著玻璃碎片和飲料，場面混亂。然而，事發後該名媽媽並沒有通知店主，反而帶著女兒立即離開便利店。店主對此感到非常憤怒，直言已報警處理，

不管妳是故意的還是不小心的，更可惡的是，這位女兒闖禍，當父母的沒在當下立馬告知店家，還肇事逃逸。

▲ 貨品散落一地，地上有玻璃碎片和飲料。（FB圖片）

店主怒斥該名媽媽是壞榜樣

另外，店主表示已將有關的閉路電視片段交給警方，勸涉事的母女盡快回到便利店承認責任，

真心覺得妳當父母的，給了一個非常壞的榜樣，出面跟我們好好談，或許我會撤銷告訴（控告），否則就直接交給警方處理了。

帖文一出引起當地媒體報道，有網民直斥母女「沒教養」，「這樣的長輩，長大也沒救了，從小教育逃避責任」。另外也有人支持店主控告兩母女並要求賠償。

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責任編輯：王明芳