【出軌丈夫】40歲台警背妻出軌搭上28歲男同事　值班日租房偷情遭揭發捉姦在床

▲ 台灣一名40歲警員背妻出軌，搭上28歲男同事。

台灣警局日前驚爆出軌案，一名40歲已婚男警員，搭上28歲男所長，並在值班期間往租屋處幽會。警員妻子聘請私家偵探跟蹤兩人，揭發案件。事後兩人被記過及調職處分。

警局內眉來眼去

綜合台媒報導，有知情人士在網上爆料，指新北淡水警分局三芝分駐所所長張哲維，與40歲的郭姓男警員交往甚密，經常在局內眉來眼去，

兩人在新蓋好的辦公室內眉來眼去、有親密的肢體動作，且多次一前一後進出廁所……

該名網民又上傳一張照片，相中張所長為警員整理衣領，狀甚親暱。爆料者又透露，張所長為了取悅警員，不時送上小禮物，又在淡水租了一間房，方便在值班時間外出與警員偷情。

妻子上門捉姦

郭姓警員的妻子發現丈夫作息不正常，懷疑他出軌，便聘請私家偵探跟蹤丈夫，揭發「男男戀」。在3月29日凌晨1時許，張所長原本該在局內值班，卻前往租屋處與郭男幽會；郭妻見時機成熟，便與私家偵探一同上門「捉姦」。

門一打開，妻子赫見張所長赤裸上身、丈夫則衣着完整睡在一旁。見到妻子突然找上門，郭男一臉驚恐。隨後郭妻拿着照片及資料到淡水分局報案，並表明堅決提告。

淡水分局經過調查後，發現所長沒有確實執行職務，以及有不正常感情交往，因此對所長及警員處以記過及調職處分。

事件在網上傳開之後，不少網民表示驚訝，並對郭妻的遭遇表示同情。

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責任編輯：王明芳