  • 25°C
香港時間 : 2021503日 (週一) 16:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【教師遭釘牌】學生形容涉事龍翔官中前教師教學中立　課上曾講六四及反修例事件

社會 15:34 2021/05/03

分享：

熱門 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

據悉其中1名被釘牌的老師原於龍翔官立中學任教通識科。（陳靜儀攝）

教育局早前表示，再多2名教師涉反修例風波而遭「釘牌」，據悉其中1人原於龍翔官立中學任教通識科。（詳情即看：【下一頁】）有該校學生今日（3日）表示，涉事老師曾於課堂上講六四事件及反修例事件。

該名被「釘牌」官校老師被指採用大量偏頗教材，「側重貶損國家，挑起學生對國家、中國人民的反感」，其後已被調入教育局，為反修例風波以來，首名被釘牌的官校教師，亦是涉專業失德而被釘牌的第3人。

中六劉同學指涉事老師曾任其班主任及通識老師，形容她為一位好老師，與學生關係親近，「好錫學生」。劉同學說，中五上通識課時，老師曾講及六四事件，亦有講過2019年反修例事件的起因，但他不記得詳細內容。

黃同學。 （陳靜儀攝）

同為中六的黃同學亦表示該老師曾於課上講過六四事件，包括展示相片、紀錄片等，「都是網上會見到的相」，亦曾派過相關工作紙。他又說該老師授課深受學生歡迎，因通常會在課堂上播片，例如鏗鏘集，讓學生自己理解。黃同學形容該老師中立，「學生問問題她會回答，教學上不太涉及顏色。」黃同學又指，學校當時突然替換老師，但沒有解釋原因。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

相關文章

【教師遭釘牌】再多2人遭釘牌　龍翔官中通識教師成首名遭除牌官校教師　另1人涉反修例違法行為
19:37 2021/04/30
【教師遭釘牌】再多2人遭釘牌　龍翔官中通識教師成首名遭除牌官校教師　另1人涉反修例違法行為
【教師投訴】視藝教師「vawongsir」發表政治漫畫引匿名投訴　遭教育局裁專業失德恐被釘牌
23:29 2021/04/29
【教師投訴】視藝教師「vawongsir」發表政治漫畫引匿名投訴　遭教育局裁專業失德恐被釘牌
【通識改革】教圖將於7月推公社科教材　新書按教育局要求「只減不加」剪裁舊通識書內容
21:54 2021/04/30
【通識改革】教圖將於7月推公社科教材　新書按教育局要求「只減不加」剪裁舊通識書內容
學校 老師 龍翔官立中學 中學 教育局

最高瀏覽

【靚太安樂窩】工人曾打3歲兒子成陰影 港爸媽裝修近千呎映灣園零死角看管兒子
11:37 2021/04/27
【靚太安樂窩】工人曾打3歲兒子成陰影 港爸媽裝修近千呎映灣園零死角看管兒子
【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
17:57 2021/04/29
【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
【食用安全】疑吃未煮熟食物致昏倒手腳麻痺　20歲女子求醫揭腦部成千上萬寄生蟲產卵
12:43 2021/04/29
【食用安全】疑吃未煮熟食物致昏倒手腳麻痺　20歲女子求醫揭腦部成千上萬寄生蟲產卵