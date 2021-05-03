今屆奧斯卡最佳國際電影本周四香港上映　特別場送香港製造精釀啤酒【內附詳情】

▲ 《醉美的一課》

電影《醉美的一課》（Another Round）將於本周四（5月6日）正式上映。為興賀《醉美的一課》獲今屆奧斯卡金像獎「最佳國際電影」殊榮，高先電影院舉辦電影《醉美的一課》x carbon brews 香港製造精釀啤酒特別場。

凡購買《醉美的一課》本周四 （5月6日） 19:30或21:50場次，憑戲票可獲贈carbon brews香港製造精釀啤酒1罐，當晚更有4款口味選擇，包括Earth People、Feels Good Man、Staying Alive、Sour Punch。（每款數量有限，先到先得）

*因疫情關係，放映院內不准進食，18歲以下人士亦不可參加此項活動或購買酒類飲品。

電影《醉美的一課》故事講述馬田（麥斯米基辛飾） 、湯美（湯瑪士保拿森飾） 、彼得（拉斯蘭夫飾）與尼古拉（馬諾斯米蘭飾）四位高中教師，人到中年疲態盡現，青春小鳥一去不返，工作和家庭都令他們感到力不從心，偶爾聽聞一位挪威哲學家提出適量酒精能令人豁然開朗並提高創造力的理論。

四個頹廢中佬決定親身試驗，酒不離手的邱吉爾醉著都能打贏二戰，他們淺嚐幾滴，在工作期間保持醉酒狀態，又會帶來甚麼變化？

初期效果令人振奮，原本無傷大雅的小實驗遂變成長期酒精研究計劃，隨著各人體內的酒精含量與日俱增，課堂也變得比以前更生動有趣，他們更大受學生歡迎。幾位大叔重振雄風，意氣風發，但「酒」能載舟亦能覆舟，稍一不謹便會走向失控邊緣… 酒精或能解千愁，但似乎未能解救人生中的千瘡百孔。

（因疫情關係，放映院內不准進食，18歲以下人士亦不可參加此項活動或購買酒類飲品。）