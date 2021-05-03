【靚太安樂窩】$180淘自家製3D嬰兒手模腳模　90後新手爸媽：為前世情人而設的禮物

▲ 90後新手父母為女兒自家製3D嬰兒手模腳模作一百日紀念品。

小寶寶誕生，不少父母會選擇製作手模腳模留存成長的印記。有靚媽在Facebook群組「淘寶開心Share」分享為3個月大的女兒訂製一套3D手足模，隨即引來一班新手爸媽討論並分享過程喜悅。

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該名靚媽接受TOPick訪問表示，因為丈夫想為女兒留念並慶祝一百日之喜，所以決定從淘寶購買3D嬰兒腳模手模自家製套裝。

主要係幫囡囡做個一百日的紀念品，將臍帶、滿月既頭髮放埋一齊，同留下爸爸媽媽對她既祝福。

問及製作過程，靚媽描述程序大概是先開粉，再放女兒的手腳做模，最後定型。 由於女兒十分合作，所以全程順利簡單。

過程不複雜，女兒好合作冇哭，只係覺得唔舒服，頭不停郁……我係開粉整，再放BB手腳入去做模，等大約3分鐘後拉出手腳。再開模型粉用1個鐘頭等凝固。

靚媽又表示由製作手模到排位完成需時兩星期，在看到製成品後，感動萬分。

用左兩星期。等模乾透要7-10天，之後要上金漆，再等1-2天，最後係排位，待膠水乾透1天後就完成。

靚媽指3D嬰兒手模腳模連運費扣除優惠後約180港元，大概4日到貨。TOPick到淘寶網了解，發現手足模售價由290元至302元（約350至362港元）不等，更標明嬰兒專用，用料安全，DIY松木相框耐用，而適用年齡由新生到成人亦可。

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責任編輯：張懿慧