  • 25°C
香港時間 : 2021503日 (週一) 16:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【基層辛酸】鄭中基體驗拾荒者的一天　紙皮婆婆談搵食艱苦哽咽落淚【有片】

娛樂 15:58 2021/05/03

分享：

熱門 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

鄭中基體驗拾荒者生活。

鄭中基（Ronald）早前舉行演唱會，特地將部分門票贈予社福機構，邀基層觀眾入場看騷，盡顯對社會的關懷。日前鄭中基在個人YouTube頻道拍片，親自落到上水，體驗做一日拾荒者生活，感受平民百姓搵食艱難。

鄭中基YouTube頻道「機動電視台」近日上載新片，當中Ronald去到上水，因早前他更表示會展開一日職業體驗計劃，故今次便到上水，探訪近70歲的拾荒者黃婆婆，並跟著婆婆開展一日的基層體驗。

【鄭中基演唱會】預留門票送予低收入家庭　Ronald寫歌為香港人打氣

鄭中基展開一日體驗者生活。（影片截圖）

學習街上執紙皮

鄭中基在早上便在上水街道跟黃婆婆會合，婆婆平時以賣二手紙皮賺取生活費，習慣清晨6點開始拾紙皮。

鄭中基跟著黃婆婆，遊走上水街頭，同時為婆婆推手推車，檢拾街上的丟棄紙皮，他亦發現原來街上有很多丟棄紙皮，若非拾荒者收拾，就會堆積如山。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

拾荒常遇無禮對待

之後他們將堆疊好的紙皮，推到回收店售賣，鄭中基亦好奇會售到多少錢，結果共賣得約60元，婆婆說已比平時為多，因今次在對方幫忙下，拾得紙皮數量是近幾個月最多。

鄭中基又去到黃婆婆的家，對方分享平時拾紙皮辛酸，因經常受到無禮對待，商場保安有時亦拒絕她去執紙皮，其手推車也試過遭人放火燒，途人又會把垃圾丟在她的紙皮，感到不好受，黃婆婆更一度講到哽咽。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

鄭中基表示，希望透過片段，讓大眾知道拾荒者的辛酸，希望他們同樣得到尊重。

他在頻道上留言：「希望透過影片令大家知道除咗捐錢、捐口罩防疫物資之外，呢班人最需要嘅係咩呢？俾我認真一集，大家乖，睇完之後記得要好好多謝呢班默默為我哋服務嘅拾荒者。」

同場加映：郭富城訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【暖男爸爸】入行25年由醉酒失控到經歷失婚　鄭中基浪子回頭變成好爸爸
18:09 2020/10/26
【暖男爸爸】入行25年由醉酒失控到經歷失婚　鄭中基浪子回頭變成好爸爸
【鄭中基演唱會】贈個唱門票予基層家庭　鄭中基鼓勵林家謙：千祈唔好縮
10:49 2021/04/25
【鄭中基演唱會】贈個唱門票予基層家庭　鄭中基鼓勵林家謙：千祈唔好縮
【生命鬥士】李明蔚要馬浚偉代為更新fb　透露身體狀况轉差：我依然會努力
15:55 2021/04/30
【生命鬥士】李明蔚要馬浚偉代為更新fb　透露身體狀况轉差：我依然會努力
鄭中基 娛樂人物職業 歌手 演員 演唱會 正能量 YouTube 上水

最高瀏覽

【靚太安樂窩】工人曾打3歲兒子成陰影 港爸媽裝修近千呎映灣園零死角看管兒子
11:37 2021/04/27
【靚太安樂窩】工人曾打3歲兒子成陰影 港爸媽裝修近千呎映灣園零死角看管兒子
【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
17:57 2021/04/29
【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
【食用安全】疑吃未煮熟食物致昏倒手腳麻痺　20歲女子求醫揭腦部成千上萬寄生蟲產卵
12:43 2021/04/29
【食用安全】疑吃未煮熟食物致昏倒手腳麻痺　20歲女子求醫揭腦部成千上萬寄生蟲產卵