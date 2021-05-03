【基層辛酸】鄭中基體驗拾荒者的一天　紙皮婆婆談搵食艱苦哽咽落淚【有片】

▲ 鄭中基體驗拾荒者生活。

鄭中基（Ronald）早前舉行演唱會，特地將部分門票贈予社福機構，邀基層觀眾入場看騷，盡顯對社會的關懷。日前鄭中基在個人YouTube頻道拍片，親自落到上水，體驗做一日拾荒者生活，感受平民百姓搵食艱難。

鄭中基YouTube頻道「機動電視台」近日上載新片，當中Ronald去到上水，因早前他更表示會展開一日職業體驗計劃，故今次便到上水，探訪近70歲的拾荒者黃婆婆，並跟著婆婆開展一日的基層體驗。

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▲ 鄭中基展開一日體驗者生活。（影片截圖）

學習街上執紙皮

鄭中基在早上便在上水街道跟黃婆婆會合，婆婆平時以賣二手紙皮賺取生活費，習慣清晨6點開始拾紙皮。

鄭中基跟著黃婆婆，遊走上水街頭，同時為婆婆推手推車，檢拾街上的丟棄紙皮，他亦發現原來街上有很多丟棄紙皮，若非拾荒者收拾，就會堆積如山。

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拾荒常遇無禮對待

之後他們將堆疊好的紙皮，推到回收店售賣，鄭中基亦好奇會售到多少錢，結果共賣得約60元，婆婆說已比平時為多，因今次在對方幫忙下，拾得紙皮數量是近幾個月最多。

鄭中基又去到黃婆婆的家，對方分享平時拾紙皮辛酸，因經常受到無禮對待，商場保安有時亦拒絕她去執紙皮，其手推車也試過遭人放火燒，途人又會把垃圾丟在她的紙皮，感到不好受，黃婆婆更一度講到哽咽。

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鄭中基表示，希望透過片段，讓大眾知道拾荒者的辛酸，希望他們同樣得到尊重。

他在頻道上留言：「希望透過影片令大家知道除咗捐錢、捐口罩防疫物資之外，呢班人最需要嘅係咩呢？俾我認真一集，大家乖，睇完之後記得要好好多謝呢班默默為我哋服務嘅拾荒者。」

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