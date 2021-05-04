【專訪】港人eBay賣限量手機成就創科路　加入foodpanda冀推進本港電商發展

▲ 賴偉昕認為，科技不僅是娛樂，而是幫助人的工具，是他創科以來最大的滿足感。（湯炳強攝）

「科技不只是娛樂，而是幫助人的工具。這是最大的滿足感，幾辛苦都值得。」這個理念令37歲的賴偉昕投身創科16年從未言倦，希望繼續創科改善人們生活。由自立門戶經營網購生意，至創立公司獲eBay收購，再到今年初加入foodpanda成為香港董事總經理，他一直堅信電子商務是未來大趨勢，更能「貼地」滿足顧客多元化需求及解決他們的生活困難。

16年前仍是一名大學生的賴偉昕（Ryan），機緣巧合下在網上購買手機時，留意到海外價格更高，反映外國對限量版電子產品的潛在需求。他於是在港購入日本手機，透過亞馬遜及eBay網購平台轉售到外地，僅一個星期就全部售罄，是次市場反應令他留下深刻印象，亦從此對電子商務產生濃厚興趣，更成為他人生的目標：

希望可以利用科技改善香港人的生活，變得更有效率、更方便！

其後他利用自己的積蓄投資，更成立電子商務顧問服務公司Auctionforces，協助本地零售商、分銷商和貿易商發展網上生意。公司3年後獲eBay 收購，整個團隊10多人加入eBay，而Ryan 其後更升任為公司東南亞區總經理及大中華區汽車分類總經理，讓亞洲區數千間零售商、分銷商和貿易商接觸全球顧客。

他憶述，在2、3年前曾到印尼雅加達「出差」，發現當地經濟雖不是很發達，但電商發展卻比香港走得更快，

當地人一諗到要買東西，就會用電話應用程式網上訂購。

為了推動本港電商發展，Ryan 決定離開任職8年的eBay，加入網上訂餐平台foodpanda，成為香港董事總經理。

Ryan坦言，相比外國市場，香港人仍傾向出外選購物品，但直至去年疫情爆發，餐廳晚市禁堂食、打工仔在家工作，生活模式出現轉變，更多人開始使用網購服務。根據foodpanda資料，新客戶數目按季錄得6位數字增長；而單是今年3月平台使用次數，按年升逾6成。

foodpanda近年擴展成為網購平台，主打生活百貨的概念，並開展17間實體貨倉，上月初更在元朗開設本港第一間實體店，提供到店取貨服務。Ryan透露，計劃今年底開設多3間實體貨倉，期望做到「24小時服務、最快15分鐘送到」的服務目標，

不少人反映常送貨需等2、3日，或者送貨時間難以預測，故希望解決這些問題。

Ryan認為，電商是未來的大趨勢，能給予消費者一個更好體驗，除了用戶可輕易網上找到心儀產品和服務，更重要是資訊透明度高，

香港人好精明，好多時會網上搜集資料才決定購買，電商價格更透明，只須一眼就看到不同價格，減少他們格價和分析時間。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙