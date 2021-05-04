【專訪】創科達人身教兒子體驗科技助人之處　限日用20分鐘電子娛樂學節制

▲ 賴偉昕（Ryan）承認，現時難以避免小朋友使用電子產品，遂規定小朋友每天最多只可花20分鐘看電視或玩平板電腦 。（湯炳強攝）

在新世代，小朋友生活上經常會接觸到電子產品。賴偉昕（Ryan）承認，現時難以避免小朋友使用電子產品，但會透過日常生活教導小朋友，體驗「科技是助人的工具」；同時要學懂節制科學帶來的娛樂，遂規定小朋友每天最多只可花20分鐘看電視或玩平板電腦 。

Ryan與太太擁有一名約5歲大的兒子，隨著電子產品愈趨普及，他明白難以避免兒子接觸電子產品，但希望兒子明白科技不只是娛樂，而是令到人們生活更方便的工具，甚至利用科技去幫助別人。為了培養兒子對科技的正確觀念，他不時會與兒子一起使用科技，例如與家人網上聊天、用手機App網購、參加網堂等，希望以生活例子，讓兒子感受「科技是非常有用的工具」。

每逢周末都是Ryan一家三口的家庭相處時間。他指，這段時間會與兒子多進行戶外活動，3人都會減少使用電子產品的活動。他亦喜歡與兒子進行棋類遊戲，讓他可以多些機會與人直接溝通和交流。

為了培養兒子多方面興趣，Ryan兩夫婦會安排他參加英語、跆拳道課程，也會參加STEM課程，藉此望培養兒子的創意，讓他能發掘自己的興趣。

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記者：陳子謙