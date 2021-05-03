【選舉呈請】指監票人被趕離票站未能觀察票箱　民建聯洪志傑提出選舉呈請

▲ 呈請人洪志傑（左）。（林育慧攝）

2019年11月區議會選舉中，港島東錦屏選區公民黨候選人李予信當選，以86票之差落選的民建聯候選人洪志傑提出選舉呈請，案件今（3日）於高等法院開審。洪一方質疑其選舉代理於投票完結後被趕離票站，導致他們未能監察選票處理情況，並質疑最後1小時進入票站之人數與其所觀察有出入，認為選舉存有不當情況。

呈請人洪志傑；答辯人李予信及錦屏選區選舉主任陳尚文。

▲ 答辯人李予信。（林育慧攝）

呈請人一方於開案陳詞指出，投票站於2019年11月24日當晚10時38分至11時45分被關閉，其選舉代理人兼監票人聽取票站主任說過一些話後，導致其選舉代理人不能進入票站。代表律師指代理人有權逗留在票站內，觀察票站職員如何處理投票箱，包括如何處理票箱內的選票及封密選票等。

呈請一方又指根據選舉主任公布，當晚9時半至10時半的投票人數為455人，呈請一方則指根據其助理及代理人，當時從地下使用升降機到達票站的人數為323人，與選舉主任公布的不符，基於最後1小時投票時間的投票人數不符，認為法庭應裁定選舉中存有不當情況。

呈請人洪志傑於庭上作供指，今次已是第3次參選，大致清楚選舉指引、投票及點票程序。選舉主任代表律師總括洪的4項投訴指，洪認為選舉主任公布投票最後1小時的投票人數與觀察不同，並趕走其選舉代理人，導致他不能觀察投票箱及處理選票封口情況，並質疑選舉主任公布最後1小時投票人數為455人，與其觀察有出入。

代表律師指出，有關投訴沒有影響點票結果。洪不同意說法，因其監票人不在場，法律上賦予權利雙方候選人可以在場，「我哋被趕出去，何來公義」，洪供稱當時是對手李予信的支持者先投訴不獲進入票站。

洪指出，於選舉前曾舉行會議，曾千叮萬囑作為監票人及點票人的選舉代理人蔡嘉獎及謝曉毅，投票日當日必須帶備身分證及監票人委任書，並須掛上襟牌。洪表示已不只一次提醒兩人，洪形容有委任書等於「我嘅分身」，監察票箱及票站運作。

洪指協助他助選的均是志同道合人士，並沒有法律背景，洪指對他們充分信任，「能力幾高無得確保，包生仔㗎」。

洪強調，自己已非首次參選，由投票站轉為點票站是一個過程，「呢個時間好容易出事」，洪認為票箱很重要，必須有人在場，反問沒有人在場的話是否缺失。

洪供稱，當晚10時半投票結束後返回辦事處，其上司蔡素玉提及投票站轉為點票站需時40分鐘，洪遂於當晚約11時10分到達票站，當時票站外發生爭執，票站主任張偉祺曾向在場人士稱「全部唔入得」。

洪指當時入門不果，遂於11時15分到附近公園，直至11時35分返回票站，期間並不知道有沒有其他人進入過票站。洪及至11時45分進入票站，他指票站主任並於其面前打開投票箱，至於其點票人謝曉毅則早已進入票站。

洪又指，由其代理目測最後1小時進入票站人數為323人，基於他的認知，所有投票人須使用升降機抵達票站，洪不同意選舉主任代表律師所指，有選民會經樓梯步行至票站。至於會否有選民從停車場再經樓梯到達票站，洪認為假設不合理，「排唔排除到亦唔係我責任」，洪形容自己只是一個卑微的候選人。

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記者：林育慧