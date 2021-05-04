【專訪】暑假工任售貨員啟發16年電商夢　籲年輕人創科要擴闊眼界聆聽市場需要

▲ 賴偉昕在中七完成高考後，到服裝店打暑期工，啟發他日後投身電子商務的決心。（湯炳強攝）

不少學生暑假都會打工一嘗賺零用錢滋味，賴偉昕（Ryan）也一樣。在高考那年，他完成考試後找了一份暑假工，任兼職服裝售貨員，這3個月的打工體驗，讓他了解到消費者不同的需求，啟發他日後投身電子商務的決心，希望利用科技改善顧客服務質素。

Ryan在沙田官立中學畢業後，升上香港大學主修地理科學。他除了會幫人補習，每年暑假都會兼職售貨員「賺外快」，「當時接觸不同顧客，聆聽不同人的要求，會想有甚麼地方可以有更好服務，觸發到網上零售的念頭」。

他在大學三年級時，留意到互聯網有很大潛力的發展空間，看準了網上手機轉售市場，決定利用自己僅數千元的積蓄，投資買入本地手機轉售外國市場。這個市場觸覺令他創業首2年每月營業額達10萬元﹐同時奠定了他日後創業之路。

不少人都憧景創業彈性和自由，但對Ryan而言，創業並非「想返工就返工」那麼簡單，而是對整個團隊負責，亦要顧及團員感受。他坦言自己也曾感到沮喪想放棄，尤其是創業第2年，會不停反思，甚至否定自己，「當時付出與收入不成正比，付出200%至300%努力，但得不到想要的東西」。

不過，Ryan並無因而放棄，堅持「以人為本」的原則專注創科。16年來的經歷，讓他明白，創業需放眼更遠，不能只看短時期結果，「播種期是每個創業人士心理上的最大挑戰，亦是有成果必經階段，你種的種子可能在幾個月或幾年後萌芽生長」。

他又寄語打算創業的年輕人，眼界要放得更長、更遠，不要只局限香港，亦要與世界不同人接觸溝通，親身聆聽市場需求，才能創造出更好的產品。Ryan以自己為例，加入公司後客串倉務員，亦計劃當「步兵」，透過直接與顧客接觸，更「貼地」聆聽市場需求及改善服務。

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記者：陳子謙