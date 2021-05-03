【育兒之道】自覺非好爸媽管教無力　父母也要療傷︰內心堅實才能陪孩子成長

▲ 當父母內心變得堅實時，他們才能更有愛地陪伴隨孩子成長。（iStock圖片）

假期與孩子觀看動漫電影《STAND BY ME多啦A夢2》，我深深佩服電影製作人的認真，亦相信他們對成長心理做了很多資料搜集。因為我總覺得這齣電影並不只是給小孩看，而是對成年人的一份提醒。

電影中成年的大雄每每遇到困難，都會以逃避的方式迴避。大雄因童年時不愉快的經歷，例如讀書不夠出木杉出色，運動不及胖虎強，在成長階段中找不到自我，致使大雄慢慢成為一個缺乏自信的人，亦讓成年的他不能面對生活上的挑戰。電影中不難發現大雄常常問自己：「為何當年沒有好好讀書？」「我是否只是檢回來？」種種的疑問都顯示大雄內心缺乏安全感。

感恩的是成年的大雄有多啦A夢的幫助，乘坐時光機回到自己的童年，並利用法寶解開積存已久的心結，發現原來身邊一直都有人支持他、愛他、守候他，童年的傷害得以慢慢地療愈。這份復元的力量，亦帶回到未來的自己，讓自己的內心變得更為堅強。

在工作中，有時會遇到一些覺得自己不夠好的父母，在管教孩子上顯得乏力無助。更甚的是部分父母會向孩子討回童年的愛，讓家庭角色變得失衡。要幫助他們，我往往會從父母的童年入手，先療癒他們童年時所受到的傷害，解開積存的心結，當父母內心變得堅實時，他們才能更有愛地陪伴隨孩子成長。

最後電影以大雄在婚禮上感謝父母作結，而我更相信大雄應該多謝自己，有着願意改變的勇氣，而多啦A夢亦只是一個人生教練，伴隨大雄而行。始終，要創造自己理想的人生，如果不是自己，又可以是誰人呢？

全文刊於經濟日報專欄「吉爸學堂」，原題為「童年會受傷」。

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