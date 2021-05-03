【殺害保安】保安員上班5天被斬致頭顱近斷　6旬同事否認謀殺開審

▲ 保安員上班5天被斬致頭顱近斷，6旬同事否認謀殺於高等法院開審。(資料圖片)

沙田濾水廠6旬保安員於2018年履新5天後，疑與同事起爭執，期間遭同事以斬柴刀斬傷頭部及後頸，頭顱幾乎被斬斷，涉案保安員今（3日）否認謀殺罪，於高等法院受審。控方於開案陳詞中指，被告以斬柴刀先後斬向死者頭頂及後頸共3下，死者於救護員到場時已無生命跡象。

涉案被告章美德（60歲）被控於2018年8月5日，在香港謀殺59歲死者吳崇禧。

控方今於開案陳詞中指，被告自2014年7月起在沙田濾水廠擔任保安員，被告的同事楊秀基（譯音）於2018年7月31日離職後，死者便於8月1日履新，頂替其職位。

案發當晚，被告和死者一同負責夜更工作，兩人分別於傍晚6時左右報到。當兩人在保安室準備上班期間，兩人發生爭執，被告拳打死者3下，死者聲稱要報警，並確實曾兩度致電999報警。死者於首次通話時，要求對方派救護員到濾水廠，被告隨即前往更衣室，從儲物櫃中取出一把斬柴刀，並折返保安室。

死者其後兩度致電999，當時有一把男人聲大叫「剁x死你！剁x死你為止！」被告隨即以斬柴刀斬向死者頭頂一下，再斬傷死者後頸兩下。控方指刀傷對死者的脊椎和動脈造成致命傷勢，以致死者於救護員到場時已無生命跡象。

被告犯案後致電999，指他殺害了同事。警方到場後拘捕被告，被告於警誡下承認死者是遭他殺害，並指死者跟他爭執了好幾天，因此他先拳打死者，死者卻聲稱要報警，被告感到很憤怒，故用刀將他斬死。

被告其後又於錄影會面中供稱，他於8月2日才首次見死者，兩人互不相識，但卻有些輕微爭執，案發當晚他在保安室內，忽然覺得要給死者一些教訓，因此他拳打死者，死者卻反抗兼聲稱要報警，被告遂以刀斬傷死者，但他只是想斬傷他，因此被告從儲物櫃取出斬柴刀，斬了死者3下。

被告又供稱當他斬了死者第一下的時候，死者跳起並嘗試逃走，被告於是再斬死者兩下，直至死者從枱上跌下來不省人事。

控方指本案的爭議在於被告犯案時的精神狀態，但控方則指被告是故意謀殺死者。

控辯雙方同意案情則提及，警方事後於被告的儲物櫃內，搜出4把分別長14至27厘米的鐮刀，及一把32厘米長的手鋸。案件明（4日）續審。

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記者：楊詠渝