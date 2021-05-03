【母親節】$20起淘寶仿真花番梘花束　用硬盒包裝集運不怕壓爛

▲ 母親節不想在購買花束上花費太多？不妨淘寶幾十元的仿真花束，性價比強！

母親節快到，各位孝順仔女可買花束送媽媽表達愛意。不過，每逢特別節日，鮮花束價格上升，普遍一束細鮮花束都要$300以上，有網民在淘寶發現多款仿真花束連禮盒的價錢便宜，普遍約人民幣20元起，經濟實惠又永垂不朽，是慶祝母親節的送禮及打卡之選！

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還有幾天就到母親節，不少人正為媽媽預備禮物慶祝節日，有網民不約而同在「淘寶開心Share」群組分享自己購買仿真花束連禮盒，仿真花束從相片中難辨鮮花及仿真花，用色配搭都很吸引，高貴優雅。

其中一位網民分享他兩束仿真花戰利品時，興奮表示趕得及在母親節前收到貨。由於運送時有硬盒包裹，因此不會把花束壓到變型。這麼便宜便買到花束，對於喜歡儀式感又不喜歡破費買一束迅速凋謝的鮮花的人，可以考慮入手港幣幾十元的淘寶仿真花束。

有網民見仿真花效果精緻，打算淘寶購買2束花，可是這些花因地區的法律法規及淘寶網政策而不獲批準運送到港，感到無奈。

另一位網民分享一束紫色的香梘花束，她指受到其他淘寶粉絲的影響下購買了香梘花束，到貨後大讚實物勁靚。記者到官網了解，發現這些香梘花束特價後由人民幣29元至49元不等，性價比強！

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責任編輯：陳珈希