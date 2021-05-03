【阿嬌愛情】鍾欣潼仍然憧憬婚姻　40歲阿嬌否認永不再婚

▲ 阿嬌解釋稱仍然期望愛情。

鍾欣潼（阿嬌）在內地綜藝節目《怦然心動20歲》的預告片在上周推出，可是片中阿嬌身形暴脹，令人擔心其身體健康。後來阿嬌的姊姊蔡卓妍（阿Sa）為老友阿嬌的暴肥解畫，指對方最近荷爾蒙失調。

後來，阿嬌在社交平台親自教網民如何不用濾鏡、不用美顏下影自拍照。相中的她「還原靚靚」不再肥腫，不過網民指她刻意「高炒」，靠攝影角度變瘦。

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▲ 阿嬌表示仍然期待愛情。

阿嬌仍相信愛情

《怦然心動20歲》近日再推出另一條預告片，片中鍾欣潼講及婚姻觀。

阿嬌主動表示有件事一直想回應，就是有報道指她曾揚言永不再婚，她在節目解釋當時只是一時晦氣說：「唉，我覺得我不會再結婚了」，卻被報道寫為「永不結婚」。

同時，阿嬌不否定將來再婚的可能：「現在這一刻我是不會（結婚），但我不知道我以後會不會！」

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阿嬌情路崎嶇

阿嬌與「醫界王陽明」賴弘國在2018年5月結婚，可是於2020年3月初辦理離婚手續，於同年5月正式公布離婚。

其實鍾欣潼出道以來傳過多段情史，當中包括陳冠希、余文樂以及方力申等，更曾傳出陳冠希與余文樂為爭阿嬌而大打出手。

之後，她戀上韓國男友權寧一後，又與上海富二代秦奮戀，之後嫁予賴弘國，可惜二人卻未能白頭偕老。