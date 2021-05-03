【骨灰龕位】和合石靈灰安置所逾2萬個新骨灰龕位　5月11日起接受申請

▲ 粉嶺和合石山村及和合石骨灰龕。（資料圖片）

食物環境衞生署今日（3日）宣布，逾2萬個位於粉嶺和合石靈灰安置所第六期B座的新建可續期骨灰龕位，將於5月11日至6月10日接受申請。



食環署發言人說，繼去年編配曾咀靈灰安置所（第二階段）及和合石靈灰安置所第六期A座新骨灰龕位後，食環署將進行新一輪編配位於和合石靈灰安置所第六期B座22,050個可續期骨灰龕位，包括21,720個標準龕位（11,490個禁香龕位及10,230個非禁香龕位）及330個大型龕位（160個禁香龕位及170個非禁香龕位）。



申請人只須為同一位先人填寫一份申請表格，為其申請大型或標準骨灰龕位。申請大型龕位須於表格內填寫至少三位先人的資料，而申請標準龕位則須填寫至少一位先人的資料。



發言人說，為加快編配程序，食環署會以攪珠及電腦隨機方式定出中籤申請人編配龕位的次序及獲編配的特定龕位，而非由中籤申請人自行揀選龕位。中籤申請人可使用食環署網站的骨灰龕位位置查詢系統，查詢相關龕位的位置，如決定接受，須在指定日期和時間前往公眾骨灰龕位編配辦事處辦理相關手續及繳交費用。



至於骨灰安放期，申請人獲編配骨灰龕位後，最初的骨灰安放期為20年，期滿後可每10年續期一次。在安放期屆滿時，只要相關人士確認會為骨灰龕位續期及繳付當時訂明的費用，便可繼續使用獲編配的骨灰龕位。



發言人補充說，由於靈灰安置所可供編配的各類型龕位（標準／大型；非禁香／禁香）的數量有差別，可能直接影響獲成功編配龕位的機會。在決定申請哪一類型龕位時，申請人可先參閱表格上相關資料，以衡量該申請獲成功編配的機會。



簡介是次骨灰龕位編配安排的單張可於今日起在食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處、各分區環境衞生辦事處，以及各區民政諮詢中心索閱。市民亦可瀏覽食環署網站、致電2841 9111或以電郵（enquiry_newniche@fehd.gov.hk）查詢。



申請表格由5月11日起可於食環署網站下載，亦會於食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處、各分區環境衞生辦事處，以及各區民政諮詢中心派發，或經熱線2841 9111以傳真索取。填妥的申請表格連同所需文件的副本須於接受申請日期內以傳真（2333 1716）、電郵（apply_newniche@fehd.gov.hk）或親身到港島或九龍墳場及火葬場辦事處遞交或郵寄至上述辦事處。



發言人建議申請人可透過網上填寫及遞交申請表格，以避免郵遞延誤／無法派遞的情況。食環署將以流動電話短訊、電郵或郵寄方式通知中籤申請人獲編配的骨灰龕位編號。申請人亦可在攪珠及電腦隨機抽籤翌日於食環署網站、港島或九龍墳場及火葬場辦事處、公眾骨灰龕位編配辦事處或致電2841 9111查核其申請結果。



食環署墳場及火葬場辦事處和公眾骨灰龕位編配辦事處的資料如下：



港島墳場及火葬場辦事處

地址：香港跑馬地黃泥涌道1號J

電話：2570 4318 傳真：2591 1879



九龍墳場及火葬場辦事處

地址：九龍紅磡暢行道6號地下高層

電話：2365 5321 傳真：2176 4963



公眾骨灰龕位編配辦事處

地址：新界葵芳興芳路223號新都會廣場第一座35樓3501至3511及3520至3525室

電話：2330 5635 傳真：2333 1716

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩