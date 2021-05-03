【伙記辦大事x欺詐劇團】敖嘉年深明世事難料　疫情下領悟人生無常：珍惜當下

▲ 敖嘉年見盡身邊人離逝，明白人生無常。

入行27年的敖嘉年在去年尾重返TVB，近日除翡翠台播出他有份參演的劇集《伙記辦大事》外，敖嘉年首度任男一的劇集《欺詐劇團》亦正於TVB網絡平台播出。敖嘉年接受TOPick訪問，大談拍攝《伙記辦大事》與《欺詐劇團》的點滴。

打拼多年終於「升呢」為男一，眼前的敖嘉年卻顯得很平靜，只因面對過多次的失望，早已學會調適心態。疫情來襲亦令敖嘉年有所啟法，明白世事無常此道理：「珍惜當下，對於控制不來的事別想太多，太執著會辛苦了自己。」

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▲ （黃建輝攝）

做人飲水思源

於《伙記辦大事》飾演社團大佬的敖嘉年，在兩年前拍畢此劇集後，離開工作近22年的TVB，在去年10月，TVB邀他演劇集《欺詐劇團》，由於劇本夠突破兼富新鮮感，故他很快便回巢娘家拍劇。

敖嘉年誠懇地說：「真的未拍過此類劇集，題材瘋狂又踩界，看完劇本後立即答允演出，作為演員當然想嘗試新角色，而且我是在TVB長大，公司栽培了我很多年。」

念舊的他坦言對公司有著一份感情：「以前真的很辛苦，要捱更抵夜，夏天又要拍古裝劇，這些人人也嘗試過，但沒有這些經歷又如何成長?又怎會有機會去訓練我的演技和司儀技巧？靠著每天的拍攝儲起不少經驗，讓自己慢慢去領悟。」

▲ 敖嘉年於《欺詐劇團》演一名落魄導演。（取自instagram）

更懂珍惜當下

回巢後，他跟TVB以部頭合約形式合作，至於會否改簽經理人合約，敖嘉年坦言是未知之數：「去年跟今年的想法已很大變化，因為有太多變數啦，太多不同因素會改變想法，你這一刻問我，不知道吧，隨緣。」

疫情令娛樂圈近乎停擺，敖嘉年的工作也被迫延期，令他明白到「計劃趕不上變化」這道理：「疫情影響工作外，人與人之間的感情亦起變化，可能突然收到某人逝世的消息，還要很年青吧，真的很無常，所以現在不會計劃得太長遠，先盡力做好目前的事吧。」

現在的敖嘉年學懂珍惜當下：「待下一秒鐘來到才想法處理事情，某時亦不到你想得太多，我個人不算樂觀，亦不是太悲觀。無論歡天喜地之時抑或失落時，以平常心去面對。」

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平常心看得失

縱然敖嘉年在《欺詐劇團》首次擔大旗當「男一」，惟他現在保持著一夥平常心，不會過份雀躍：「是開心的，不過別讓自己太雀躍，要抱著平常心，曾經有幾次感到好開心，最終失望感愈大，看似很灰，但這是自己的經歷。」

曾經歷過心情猶如坐「坐過山車」，令敖嘉年學會調整自己的心態：「曾經某部電影已準備開拍兼試了造型，突然我收到電話說要易角，那心情真的如坐過山車，怎樣好呀？你控制不來的，唯一可調校是自己心態。」

在演藝圈能否爆紅要視乎際遇，嘉年就深深體會。2009年，他憑李添勝添哥執導的《巾幗梟雄》系列彈起，先憑演演敗家仔蔣必文奪下「飛躍進步男藝員」，其後於續集裡演被欺負的「排骨仔」，獲提名男配角兼打入最後五強，可惜之後似乎未有再受力捧下欠了承接力。

千帆過盡，敖嘉年亦大方說：「之後條路平平淡淡，未能再達另一層次，你問我有否不開心？總有點失望，但這是事實，只好繼續努力。」

他續稱：「任何行業也受不同因素影響，當你做足準備，但沒這種緣份時也沒辦法，這些我們控制不來，唯有只好做好本份，控制不到就由他吧，這樣舒服一點，否則太執著會辛苦。」

▲ （黃建輝攝）

疫情來襲令敖嘉年明白世事無常，現在的他更會珍惜和父母相處的時光。

敖嘉年稱：「以前爸媽打電話問我吃了飯沒有，我會答：『唉，食了啦，我工作中，再打電話給你』現在他們致電話來時，會盡量抽時間跟他們談多一會，他們純梓想聽下你把聲或看看你工作如何，始終自己年紀不輕，父母又開始年紀漸長，要跟他們見多點面。」

他續說：「見到身邊很多朋友的親人突然過身，是很無常，令我明白身邊人可以下一秒就突然走了，到時甚麼也沒有，所以於他們在生時盡量見多一點，抽時間吃餐飯或者傾電話。」

現在敖嘉年更明暸父母的辛勞：「感激他們的養育之恩，以前的我不懂去想，現在見到身邊朋友照顧小孩那麼辛苦便會明白。年幼時的我很百厭，父母又要搵食養家，真的很感謝他們供書教學。」

敖嘉年勸大家別愛得太遲：「遺憾一定會有，希望盡量做好它，用心去做。」

記者：游艾維

服裝: @FILAHK

髮型:Philip Lee@HAiR

化妝:@KtinCarrie

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