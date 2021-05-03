完善選舉制度委員會完成條例審議工作　曾國衞冀本月26號恢復二讀

▲ 立法會完善選舉制度綜合修訂條例草案委員會完成條例審議工作。（林宇翔攝）

立法會完善選舉制度綜合修訂條例草案委員會完成條例審議工作。政制及內地事務局局長曾國衞會上表示，期望本月26號可恢復二讀辯論，其後盡快三讀通過條例，展開未來幾場重要的選舉，他感謝議員及法案委員會過去一個月，盡心盡力配合政府審議法案。

當局今日（3日）就草案向委員會提交修正案，建議列明待行政長官委任資審 會主席及成員後，特區政府要向中央人民政府備案。文件提到，當局認為，因應資審會的憲制地位及其在候選人資格審查制度中承擔的重要職能，在重新審視相關的條文後，建議修訂《行政長官選舉條例》(第 569 章) 第 9A 條，以加入有關建議修正。

新民黨主席葉劉淑儀關注，特區政府就有關資格審查委員會的成員組成向中央備案，是否等如要獲中央批准，以及沒有向中央備案的法律後果。律政司回應指，「備案」是純粹作為紀錄，字面沒有批准的意思，但若果特首沒有向中央備案，可被視為沒有遵守法定要求，市民可以透過法庭追討。

政府亦建議就草案加入條文，在《行政長官選舉條例》及《立法會條例》中列明，資格審查委員會根據國家安全委員會的審查意見書，而作出的選委、特首及立法會候選人資格決定，不得提起訴訟。

另一項修正案，當局建議訂明若候選人在提名期結束後、但在選舉投票日前逝世或喪失獲提名的資格，選舉程序不會終止。

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記者：尹櫻霖